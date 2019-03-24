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影／新生代議員連線 籲韓市長「密會要公開」

2019-03-24 11:25聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

高雄市韓國瑜日前訪港密會中聯辦主任王志民。由跨縣市新科議員組成的「台派抵加！新生代議員連線」，包括新竹市議員劉崇顯、桃園市議員余信憲、台北市議員苗博雅、台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新北市議員張志豪、新北市議員戴瑋姍等人，上午在立法院舉辦「主權不能賣、密會要公開」記者會，呼籲高雄市長韓國瑜，公開說明與中聯辦的密會內容。

高雄市長韓國瑜日前訪港密會中聯辦主任王志民。跨縣市新科議員組成的「台派抵加！新生...
高雄市長韓國瑜日前訪港密會中聯辦主任王志民。跨縣市新科議員組成的「台派抵加！新生代議員連線」新竹市議員劉崇顯（左起至右）、桃園市議員余信憲、台北市議員苗博雅、台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新北市議員張志豪、新北市議員戴瑋姍等人，上午在立法院舉辦「主權不能賣、密會要公開」記者會，呼籲高雄市長韓國瑜，公開說明與中聯辦的密會內容。記者林伯東／攝影
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高雄市長韓國瑜日前訪港密會中聯辦主任王志民。跨縣市新科議員組成的「台派抵加！新生...
高雄市長韓國瑜日前訪港密會中聯辦主任王志民。跨縣市新科議員組成的「台派抵加！新生代議員連線」台北市議員苗博雅（左起至右）、台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新北市議員張志豪、新北市議員戴瑋姍等人，上午在立法院舉辦「主權不能賣、密會要公開」記者會，呼籲高雄市長韓國瑜，公開說明與中聯辦的密會內容。記者林伯東／攝影
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