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邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

影／韓國瑜談領表 笑說「不要逼我洗衣服」

2019-03-24 10:29聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜出訪行程進入第三天，上午他離開飯店時接受訪問談到，這趟來是來拼經濟、交朋友的，對方安排見什麼人他都欣然接受，多結交朋友是好事。

媒體詢問總統初選領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在每天都在洗衣服，並表示關於這個問題等回去後再來討論。

媒體詢問總統初選領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他...
媒體詢問總統初選領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在每天都在洗衣服，並表示關於這個問題等回去後再來討論。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜住宿飯店外警備森嚴。記者劉學聖／攝影
韓國瑜住宿飯店外警備森嚴。記者劉學聖／攝影
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媒體詢問總統初選領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他...
媒體詢問總統初選領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在每天都在洗衣服，並表示關於這個問題等回去後再來討論。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜出訪行程進入第三天。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出訪行程進入第三天。記者劉學聖／攝影
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媒體問題總統領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在...
媒體問題總統領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在每天都在洗衣服，他回答媒體關於這個問題等回去後再來討論。記者劉學聖／攝影
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媒體問題總統領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在...
媒體問題總統領表問題，韓國瑜說只要這個題目一熱，他老婆就要逼著他去洗衣服，他現在每天都在洗衣服，他回答媒體關於這個問題等回去後再來討論。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜衣服經濟

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