影／韓國瑜談領表 笑說「不要逼我洗衣服」

2019-03-24 10:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜出訪行程進入第三天，上午他離開飯店時接受訪問談到，這趟來是來拼經濟、交朋友的，對方安排見什麼人他都欣然接受，多結交朋友是好事。