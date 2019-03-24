訪中聯辦被批製造一國兩制 韓國瑜：一個朋友就是一條路

2019-03-24 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜與中聯辦主任見面，被蔡英文總統質疑製造一國兩制混亂，韓國瑜說，勇敢走出去多交朋友，一個朋友就是一條路，歪七扭八的看法，非常不值得一提，而且沒有意義。

韓國瑜昨晚與永利集團吃夜宵，韓國瑜上午受訪說，因他們今年下200萬美金、約6600萬的花訂單，向高雄指定購買，如何運用於些花的設計，讓飯店更有主題性和五彩繽紛，昨雖疲憊，但還是去看了一下永利的飯店，花很漂亮，消耗量真的很大，鮮花市場在澳門，將來有機會做出更好通路。

韓上午參觀澳門賽馬場，被問到是否想引進高雄？他說，很想引進，但牽扯到法律問題，還有市民接受度、議會的態度，當然經驗不夠的話，可以請專家，但市民接受程度、對這個運動項目，甚至包括博弈，都要評估。不過會去各地的馬會看看，對將來也許有幫助。

傳此行共會有50億元訂單？韓國瑜說，不敢估計的太大膽，但目前為止令人滿意，有34億元，當然希望越多越好，他期待。

被問到國台辦主任劉結一有無可能是今天行程的彩蛋？韓說，他不曉得，今天完全沒有，目前為止會不會改變，這些他都不知道。每一個重要人士，見面之後再公布會比較準確。