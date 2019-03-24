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小英出訪都有事？ 1個烏龍、1句嘴砲引軒然大波

孫大千嗆黃之鋒：「今日香港」不可能變「明日台灣」

2019-03-24 08:25聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

香港眾志祕書長黃之鋒22日發表「迎合中共統戰，台灣終招損失」公開信，呼籲高雄市長韓國瑜以香港的「一國兩制」為鑑，莫縱容中共統戰侵害台灣。對此，前立委孫大千在臉書表示，「今日香港」永遠不可能變成「明日台灣」的，請黃別再恐嚇台灣人民。

孫大千指出，韓國瑜是以高雄市長的身分，訪問香港，推銷高雄，活絡經濟。「客隨主便」是當客人的禮貌，也是做生意的道理。大家什麼時候見過一個負責行銷業務的代表，還可以挑三揀四，決定什麼人要見，什麼人不見呢？

孫大千表示，韓國瑜希望能夠為高雄多交一些朋友，才能夠確保高雄市的產品可以出得去，人人可以發大財。為什麼「交了朋友」，就會「賣了台灣」呢？賣個幾十噸的農產品就可以順便把台灣也賣掉了，這些人也未免太看不起台灣了吧。

孫大千說，既然開門做生意，就沒有理由挑客人，只要買的歡喜，賣的開心，就是一筆好交易。有必要無限上綱成為「魔鬼的交易」嗎？不過就是禮貌性的拜訪了中聯辦，就要被扣帽子成為「台灣代理人」，大家也未免太高估了中聯辦，太低估了韓國瑜了吧。台灣不是香港，台灣的命運牢牢的握在台灣人民自己的手上，真的不勞這些人在這裡說三道四。

香港眾志祕書長黃之鋒。歐新社
香港眾志祕書長黃之鋒。歐新社
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