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中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會今舉行 吳敦義出席

2019-03-23 19:33聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。

國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長...
國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長...
國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義晚上出席中華民國行政顧問總會大會聯誼餐會，對於是否要徵召高雄市長韓國瑜領表參加國民黨總統初選，吳敦義表示他都還不知道，他說的只是一個可能的安排，但不能讓他跟其他有意願參選且登記的人覺得有特殊待遇，還是要兼顧公平， 出席來賓一片要吳參選總統的呼聲，對於參選總統的勸進聲，吳敦義只有說，不敢當，不敢當，謝謝大家的鼓舞。記者曾吉松／攝影
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吳敦義國民黨韓國瑜

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