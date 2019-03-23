親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
韓國瑜訪陸港澳
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

落實徵召韓國瑜領表選總統 藍擬先做內參民調決勝負

與澳特首見面 韓國瑜：期許加強商貿交流

2019-03-23 13:34聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜(左)與澳門口首崔世安見面。圖/市府提供
高雄市長韓國瑜(左)與澳門口首崔世安見面。圖/市府提供
分享
高雄市長韓國瑜今與澳門特別行政區崔世安行政長官會面，會面中雙方都期許高雄與澳門加強商貿文化交流；也指台灣蔬果進口澳門非常少，未來發展空間還很大。

韓國瑜上午在澳門塔石衛生中心參訪後受訪，提到與澳特首見面時說，感謝澳門行政長官崔世安賢伉儷熱情的接待，還有幾位澳門的各級單位的首長，而整個交換意見大概分為幾個大部分。

他說，第一就是說希望澳門跟高雄之間將來商業跟貿易的往來可以更頻繁、更多來往。第二就是整個澳門所有蔬菜跟水果的台灣的進口，非常的少，例如以水果來說大概只有佔了千分之1左右，那麼蔬菜大概佔了千分之13，那百分之1的水果，千分之13的蔬菜，他覺得這個數字太低了，也許可以有再成長的空間。

第三，就是整個貿易的往來，除了蔬菜水果之外，看有沒有其他項目可以多多的繼續的往來，讓他們覺得聽了以後非常的振奮。

他說，他想過去高雄對於開發香港、澳門這一塊，在農特產品、水產品這邊都是不足的，未來可以加大的開發。還有兩人剛好是同年，他們是同一年1957年生的，所以大家聊起來非常的愉快，大家情感交流，及一些將來貿易、商業往來。

韓國瑜說，崔特首賢伉儷也說，他們也覺得非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，說將來有機會能夠來高雄再度拜訪，唯一遺憾的是澳門的高雄之間飛機，班機沒有直接的往來，非常的可惜，希望將來澳門跟高雄這邊可以開通一些飛機的航班。他聽了也覺得很有道理，回去有可能來互相爭取一下。

有媒體問這次特別高規格，跟以往其他市長好像不太一樣。韓說，他不曉得過去的兩任台北市長來是什麼樣規格，他沒辦法比較，只是說他們來感覺到熱情，那他們本身也很熱情。

記者再問，一連兩天都見了香港和澳門的特首，對一個地方首長來講，這樣的訪問好像規格上稍微高了點。

韓國瑜說，但也從來沒有過一個台灣市長來跟香港、澳門兩個特首...通通是同一年生的，通通1957年，大家可能都屬鳳凰、屬雞的，感覺情感特別交流，這個也過去沒有過。他一直講人是感情的動物，不要太多邪門外道的思想，羈絆住自己發展的機會，心胸是非常開闊的。

外媒問有沒有跟特首笑談說，自己也可以選澳門特首？韓國瑜說，沒有，是先前澳門台商會來高雄的時候，大家都跟他照相，而且非常熱情，想要搶著跟他照，他就開玩笑說，看這個熱鬧的程度，好像他可以到澳門來選特首，就是玩笑話，沒有別的意思。

韓原本上午未安排與特首會面，為何突然在原定行程前先去拜會特首？韓說，這個是根據澳門政府的安排，可能特首有自己的行程，他都遵照地主的安排，這是基本禮貌，而且來這趟，他覺得收穫很大，像葡萄牙語系的國家這些有很多農特產品，對高雄來講幫助也是很大的。

高雄市長韓國瑜(左)與澳門口首崔世安見面。圖/市府提供
高雄市長韓國瑜(左)與澳門口首崔世安見面。圖/市府提供
分享

澳門韓國瑜香港

相關新聞

韓國瑜抵達澳門 與特首崔世安見面

2019-03-23 11:50

韓國瑜訪中聯辦 黃之鋒批迎合統戰台灣招損

2019-03-23 10:27

駁韓國瑜「傻傻說」 顏擇雅：台灣人沒資格說不丹傻

2019-03-23 11:29

韓國瑜訪中聯辦 香港立法會議員批不合適 發出錯誤信息

2019-03-23 09:47

影／韓國瑜回應陸委會 希望停止酸言酸語批評

2019-03-23 13:14

韓國瑜讚港珠澳大橋震撼人心 稱訪港行滿載而歸

2019-03-23 12:58

韓國瑜訪中聯辦引爭議 評論指中聯辦就是中共

2019-03-23 12:48

韓國瑜晤中聯辦主任 綠營質疑賣菜或磕頭

2019-03-23 12:47

韓國瑜訪中聯辦 陸委會盼高雄市府說明

2019-03-23 12:15

被批見中聯辦不合適 韓：歪嘴雞不需要挑米吃

2019-03-23 11:21

「迷一般的行蹤」 韓國瑜訪港行程屢更改

2019-03-23 11:17

韓國瑜會中聯辦 許智傑：韓已違背政治0分原則

2019-03-23 11:04

港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

2019-03-23 09:00

韓國瑜會中聯辦主任 蘇巧慧：應調查是否違法

2019-03-23 08:49

韓國瑜的哆啦A夢 李佳芬的「次元袋」裡都裝些啥？

2019-03-23 08:00

十年一別…韓流襲港 勸進聲不斷

2019-03-23 00:26

「8張合約落袋」韓抵港簽24億大單

2019-03-23 00:19

新聞眼／對比馬、連…韓訪港「頂格」而行

2019-03-23 00:11

高雄農業局長傳捷報 韓國瑜首日香港簽約達26.71億元

2019-03-22 23:34

韓國瑜晚餐會中聯辦主任 強調純粹情感交流、互相打氣

2019-03-22 22:38

香港中聯辦主任王志民 向韓國瑜介紹香港回歸後取得的成就

2019-03-22 22:36

說不丹人傻？韓國瑜：是比喻無憂無慮

2019-03-22 22:00

韓國瑜訪港陸 文匯報：大陸才是台灣的「發財通道」

2019-03-22 21:57

影／韓國瑜搭船夜遊香江 心情輕鬆

2019-03-22 21:06

韓國瑜訪港未回應政治問題 強調「拚經濟不是拚外交」

2019-03-22 20:23

在香港遇到韓國瑜 郭台銘：很開心

2019-03-22 20:21

唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33

與黃志祥、郭台銘碰面 黃竟也勸韓國瑜選總統

2019-03-22 17:43

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

2019-03-22 16:52

影／韓國瑜帶領市府團隊 與香港簽下逾24億合約

2019-03-22 16:14

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

2019-03-22 15:49

韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

2019-03-22 15:17

香港特首見韓國瑜：歡迎高雄漁農產品出口至香港

2019-03-22 14:30

高規格接待！韓國瑜抵港 與特首林鄭月娥午宴

2019-03-22 14:25

與港特首林鄭月娥見面 韓國瑜：盼更緊密交流

2019-03-22 14:00

韓國瑜獲禮遇走特別通道 韓粉拿著國旗來回奔跑追逐

2019-03-22 12:53

港府要員接機 韓國瑜拱手回應港媒訪問

2019-03-22 12:27

韓國瑜登陸拚經濟 徐國勇：韓市長應會堅守主權

2019-03-22 12:10
看更多

熱門文章

國防部力挺超狂女軍官！她出櫃挺蔡砲歐陽

2019-03-22 18:33

解套！國民黨將徵召韓國瑜領表 4月中啟動初選

2019-03-23 00:01

如果韓國瑜説考慮選總統 李佳芬：會叫他去洗衣服

2019-03-23 08:04

韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

2019-03-22 15:17

結婚書約驚見柯文哲 網友提醒高嘉瑜：你代誌大條了！

2019-03-22 15:01

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

2019-03-22 16:52

柯文哲演講自曝公投反同婚但允上街 凸顯多元包容

2019-03-23 05:23

小英、韓柯同時出訪外國 趙少康一句話分析3人高下

2019-03-23 09:38

與黃志祥、郭台銘碰面 黃竟也勸韓國瑜選總統

2019-03-22 17:43

港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

2019-03-23 09:00

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

2019-03-22 14:23

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

2019-03-22 15:49

韓流還能燒多久？沈富雄「股票說」神比喻

2019-03-23 11:17

與港特首林鄭月娥見面 韓國瑜：盼更緊密交流

2019-03-22 14:00

說不丹人傻？韓國瑜：是比喻無憂無慮

2019-03-22 22:00

在香港遇到韓國瑜 郭台銘：很開心

2019-03-22 20:21

唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33

新加坡超市熱賣高雄水果 他大嘆：來星34年第一次看到國旗

2019-03-22 15:45

川普幕僚紛支持售台F-16 但台灣恐無法很快拿到

2019-03-22 14:58

韓國瑜的哆啦A夢 李佳芬的「次元袋」裡都裝些啥？

2019-03-23 08:00

參選總統民調低？王金平：我是最強候選人

2019-03-22 18:04

菊怕賴受傷不挺賴 林濁水：誰會讓他受那麼嚴重的傷？

2019-03-22 16:24

韓國瑜參選總統？友人：他不想 但應有心理準備

2019-03-22 14:09

觀察站／藍徵召解套…韓被動出場 考驗才開始

2019-03-23 00:01

韓國瑜會中聯辦主任 蘇巧慧：應調查是否違法

2019-03-23 08:49

孫大千：韓國瑜送蔡英文八個字 不愧接地氣

2019-03-23 08:08

新聞眼／對比馬、連…韓訪港「頂格」而行

2019-03-23 00:11

韓國瑜晚餐會中聯辦主任 強調純粹情感交流、互相打氣

2019-03-22 22:38

影／韓國瑜搭船夜遊香江 心情輕鬆

2019-03-22 21:06

葛來儀批「親美友中」空泛 柯文哲：她不代表所有美國人

2019-03-22 21:39

高雄農業局長傳捷報 韓國瑜首日香港簽約達26.71億元

2019-03-22 23:34

王鴻薇挺韓國瑜選總統連署 3天破1萬

2019-03-22 20:58

被徵召領表？韓國瑜：在外衝訂單沒心思思考

2019-03-23 08:50

影／韓國瑜帶領市府團隊 與香港簽下逾24億合約

2019-03-22 16:14

韓國瑜訪港陸 文匯報：大陸才是台灣的「發財通道」

2019-03-22 21:57

大陸反對過境夏威夷 蔡總統：訪友還要鄰居同意？

2019-03-23 00:51

韓國瑜抵達澳門 與特首崔世安見面

2019-03-23 11:50

韓國瑜拜會信和集團 郭台銘也出席

2019-03-22 17:22

新聞眼／賴清德忙消「獨」…拋「台主」說 深綠會埋單？

2019-03-23 00:28

海巡戰力首輸出 陳國恩：台灣海巡硬實力

2019-03-22 21:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top