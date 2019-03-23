與澳特首見面 韓國瑜：期許加強商貿交流

2019-03-23 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜(左)與澳門口首崔世安見面。圖/市府提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今與澳門特別行政區崔世安行政長官會面，會面中雙方都期許高雄與澳門加強商貿文化交流；也指台灣蔬果進口澳門非常少，未來發展空間還很大。

韓國瑜上午在澳門塔石衛生中心參訪後受訪，提到與澳特首見面時說，感謝澳門行政長官崔世安賢伉儷熱情的接待，還有幾位澳門的各級單位的首長，而整個交換意見大概分為幾個大部分。

他說，第一就是說希望澳門跟高雄之間將來商業跟貿易的往來可以更頻繁、更多來往。第二就是整個澳門所有蔬菜跟水果的台灣的進口，非常的少，例如以水果來說大概只有佔了千分之1左右，那麼蔬菜大概佔了千分之13，那百分之1的水果，千分之13的蔬菜，他覺得這個數字太低了，也許可以有再成長的空間。

第三，就是整個貿易的往來，除了蔬菜水果之外，看有沒有其他項目可以多多的繼續的往來，讓他們覺得聽了以後非常的振奮。

他說，他想過去高雄對於開發香港、澳門這一塊，在農特產品、水產品這邊都是不足的，未來可以加大的開發。還有兩人剛好是同年，他們是同一年1957年生的，所以大家聊起來非常的愉快，大家情感交流，及一些將來貿易、商業往來。

韓國瑜說，崔特首賢伉儷也說，他們也覺得非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，說將來有機會能夠來高雄再度拜訪，唯一遺憾的是澳門的高雄之間飛機，班機沒有直接的往來，非常的可惜，希望將來澳門跟高雄這邊可以開通一些飛機的航班。他聽了也覺得很有道理，回去有可能來互相爭取一下。

有媒體問這次特別高規格，跟以往其他市長好像不太一樣。韓說，他不曉得過去的兩任台北市長來是什麼樣規格，他沒辦法比較，只是說他們來感覺到熱情，那他們本身也很熱情。

記者再問，一連兩天都見了香港和澳門的特首，對一個地方首長來講，這樣的訪問好像規格上稍微高了點。

韓國瑜說，但也從來沒有過一個台灣市長來跟香港、澳門兩個特首...通通是同一年生的，通通1957年，大家可能都屬鳳凰、屬雞的，感覺情感特別交流，這個也過去沒有過。他一直講人是感情的動物，不要太多邪門外道的思想，羈絆住自己發展的機會，心胸是非常開闊的。

外媒問有沒有跟特首笑談說，自己也可以選澳門特首？韓國瑜說，沒有，是先前澳門台商會來高雄的時候，大家都跟他照相，而且非常熱情，想要搶著跟他照，他就開玩笑說，看這個熱鬧的程度，好像他可以到澳門來選特首，就是玩笑話，沒有別的意思。