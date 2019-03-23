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蘇嘉全：打壓台參與WHA 中國格局小如螞蟻

2019-03-23 13:03聯合報 記者林麗玉╱即時報導

世界衛生大會（WHA）將在5月舉行，台灣今年可能又因中國打壓而無法參與。立法院長蘇嘉全今天臉書提到，看到總以大國自居的中國，實際上格局卻小如螻蟻，讓人感嘆。一個與世界健康體系精神背道而馳的國家，卻能讓WHA以一句毫無意義的「沒有兩岸諒解」，就扼殺台灣對國際衛生醫療重要貢獻的機會，實在荒謬。「台灣向前行，願與全世界分享醫療成果。」

蘇表示，一年一度的世界衛生大會（WHA）即將到來，自前年開始，台灣因為中國惡意打壓，已兩年未收過邀請函，今年恐將連續第三年缺席，聽到這樣的消息，我們感到非常遺憾與憤怒。

蘇提到，世界衛生大會是每年全球醫療、衛生與防疫相關事務最重要的會議，然而北京政府因為政治因素，甘冒危害全人類健康防衛網破裂的風險，犧牲台灣兩千三百萬人的基本人權，數度囂張跋扈將台灣拒於門外。看到總以大國自居的中國，實際上格局卻小如螻蟻，實在讓人感嘆。

蘇說，他在立法院接待來自世界各國的外賓時，經常可以聽到外賓對於台灣醫療衛生體系的高度肯定，他也總在感謝之餘，大力懇求各國議員、政要，回國後能夠支持台灣參與國際組織。

蘇嘉全說，台灣在衛生防疫的經驗與成就，更是值得世界上多數國家效法，相對中國非洲豬瘟肆虐、假疫苗氾濫，北京政府的表現可以說幾近癱瘓失能。特別是在瘟疫爆發之後，官方掩蓋與隱匿消息的反應之快，遠遠勝過實質處理瘟災的速度。然而這樣一個與世界健康體系精神背道而馳的國家，卻能夠讓WHA以一句毫無意義的「沒有兩岸諒解」，就扼殺台灣對國際衛生醫療做出重要貢獻的機會，實在非常荒謬。

蘇提到，所幸看到包括美國、英國政府等理念、價值相近的國際盟友與盟邦，紛紛表態支持台灣有意義參與WHA等國際組織，讓台灣全體人民深受鼓舞。台灣是國際社會重要的一員，樂於與全世界分享所長，更重要的是，「我們永遠不會放棄參與國際事務的權利，無論遭遇什麼樣的打壓，台灣都會勇敢向前行。」

圖／擷取自蘇嘉全臉書
圖／擷取自蘇嘉全臉書
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WHA北京立法院

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