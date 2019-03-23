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張善政：對岸要爭取台灣人的好感 就要有肚量

2019-03-23 11:07聯合報 記者雷光涵╱即時報導

國民黨發言人歐陽龍的女兒歐陽娜娜在中國大陸發展演藝事業，卻因父親的關係遭對岸網友質疑，歐陽娜娜日前微博聲明稱「我為我身為中國人驕傲」。行政院前院長張善政說，對岸要爭取台灣人的好感，就要有肚量，好像北風與太陽，連小學生都知道那一種方式才能讓人脫下厚重的冬衣。

張善政今天在臉書發文說，這已不是第一次台灣名人在大陸被迫表態，每一個事件，都激起台灣民眾的情緒。要名人表態只是對岸霸權心態冰山的一角。這種動作只會給蔡英文更多嗆聲的題材，把台灣民心和對岸和平統一的理想越逼越遠。

他指出，台灣目前政治制度與對統一的看法和大陸民眾不盡相同。但正因爲不同，大家才要設法交流，慢慢求同容異，而不是一有不同、立刻用各種網路與政經軍事手段打壓示威。他說，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。

張善政臉書全文如下：

惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。這兩句話講兩岸互動，再適合不過了。

歐陽娜娜因為父親歐陽龍不支持一國兩制的言論，導致她在對岸電視上被消影。她只好趕快發表說她是中國人的言論。當然這又引起網友對歐陽娜娜大肆打伐。歐陽龍是政治人物，但他女兒不是。老爸不論説什麼，也不該罪及女兒。對岸這次動作讓人感覺對岸還在「誅九族」的古早時代。

這已不是第一次台灣名人在大陸被迫表態：周子瑜、戴立忍、吳寶春都有相同的不幸事件。每一個事件，都激起台灣民眾的情緒。

要名人表態只是對岸霸權心態冰山的一角。更嚴重的是像軍機繞台等軍事武力的展現。這種動作只會給蔡英文更多嗆聲的題材，把台灣民心和對岸和平統一的理想越逼越遠。在台灣選舉年，也只會給「仇中」的參選人孕育兩岸仇恨更有利的環境。

對岸要爭取台灣人的好感，就要有肚量。台灣是個崇尚言論自由的地方，每個人在國家認同上可以有自己的想法。台灣目前政治制度與對統一的看法和大陸民眾不盡相同。但正因爲不同，所以大家才要設法交流，慢慢求同容異，而不是一有不同立刻用各種網路與政經軍事手段打壓示威。

尤其台灣許多人才都到大陸去發展，這些人除非明白公開主張台灣獨立、修憲改國號，否則就都可以看成他們是支持維持中華民國一中憲法的精神。這是發展良性互動的基礎，對岸應該好好珍惜而給予一定的空間。這就是肚量(仁)。

只要不是這麼激烈的意見，大陸應該尊重台灣人民的想法。就好像北風與太陽，連小學生都知道那一種方式才能讓人脫下厚重的冬衣。對岸主政的朋友，難道會缺乏這樣的嗎？

行政院前院長張善政。本報資料照片
行政院前院長張善政。本報資料照片
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張善政蔡英文

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