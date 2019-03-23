親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
韓國瑜訪陸港澳
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

小英、韓柯同時出訪外國 趙少康一句話分析3人高下

2019-03-23 09:38聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪大陸。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出訪大陸。記者劉學聖／攝影
分享

總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲剛好都在3月底出訪，互別苗頭，但「韓流」不減，韓國瑜受歡迎的程度還是超乎大家想像，相較下小英和柯P就遜色許多，資深媒體人趙少康對此分析，因為小英是冷人、柯P是怪人，韓國瑜則是熱人，他的熱能感染旁人。

蔡英文總統21日展開8天7夜的「海洋民主之旅」出訪友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島、柯文哲19日出訪美國，跑了紐約、華盛頓及北市的姐妹市亞特蘭大，而韓國瑜則是昨天22日出發，訪大陸南方四城市，強調為經濟之旅，要替高雄打拚經濟，創下熱門政治人物同時出訪的紀錄，而韓國瑜到港第一站就簽訂農漁產品合約，更與香港商界簽下共八個合作備忘錄，總金額達新台幣26.71億多元，成果豐碩。

趙少康則在主持的政論節目上表示，韓國瑜出訪就造成這麼熱烈的歡迎，去美國也應該不會遭怠慢，比較同時出訪的三位政治人物，韓國瑜就是一個「熱人」、蔡英文就是「冷人」、柯文哲就是「怪人」，「你自己要有熱情，別人才有熱情」，韓國瑜就是因為熱，才能感染身旁的人。網友也對此表示，「同一天，空心菜去帛琉撒錢。韓國瑜去香港賺了26億多」、「真的！韓出去賺鈔票、蔡出去撒鈔票、柯出去拿門票」。

台北市長柯文哲訪美最後一站抵達波士頓。圖／北市府提供
台北市長柯文哲訪美最後一站抵達波士頓。圖／北市府提供
分享

總統蔡英文8天7夜的「海洋民主之旅」。本報資料照片
總統蔡英文8天7夜的「海洋民主之旅」。本報資料照片
分享

韓國瑜柯文哲蔡英文

相關新聞

黃偉哲 支持赦扁

2019-03-23 00:17

「不像病人」 扁保外就醫 藍黨團將提案要求停止

2019-03-23 00:15

酒駕加重罰 立院下周二有共識就通過

2019-03-23 00:10

酒駕奪命 馬英九：應當成故意殺人

2019-03-23 00:06

WHA邀請函恐拿不到 美重申支持台有意義參與

2019-03-23 00:06

中選會頒發陳玉珍當選金門立委證書

2019-03-22 23:45

陸打壓 台灣恐3度缺席世衛大會

2019-03-22 23:39

沒兩岸諒解就無法參加WHA？ 柯文哲：這一定是不對的

2019-03-22 21:24

世衛表態不發邀請美、英聲援我 外交部：德不孤必有鄰

2019-03-22 20:23

南投外籍英語教師僅2人 綠委批：對偏鄉學生不公平

2019-03-22 19:40

台灣爭取參與WHA 美英表態支持

2019-03-22 18:54

朱立倫：國民黨重返執政 WHA都要、也都會參加

2019-03-22 18:45

台灣遭拒世衛大會歸責蔡政府 民進黨批國民黨角色錯亂

2019-03-22 18:44

蘇揆說陸「不自由」 何啟聖：清算軍公教是自由國度？

2019-03-22 17:45

國民黨指控總統官邸花上億整修 府：馬時代編列及通過

2019-03-22 17:43

榮民榮眷基金會調高補助、獎學金 讀大學最高一萬二

2019-03-22 17:16

WHA邀請函恐再落空 葉金川：先求有再求好

2019-03-22 16:45

影／韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 蘇貞昌嗆：比喻不倫不類

2019-03-22 16:32

影／酒駕重罰「誰在打假球」 朝野各說各話

2019-03-22 16:12

金門新科立委陳玉珍領當選證書 已加入國民黨團運作

2019-03-22 16:01

結婚書約驚見柯文哲 網友提醒高嘉瑜：你代誌大條了！

2019-03-22 15:01

台灣恐連3年無緣WHA 陳時中：不應用政治打壓健康

2019-03-22 14:56

呂秀蓮訪美接受專訪 宣揚台灣和平中立

2019-03-22 14:07

「不像病人」 藍委擬提案停止陳水扁保外就醫

2019-03-22 13:43

馬英九：酒駕致死應當作故意殺人

2019-03-22 13:28

政院版酒駕累犯處死刑 無共識

2019-03-22 13:28

酒駕加重處罰 最快下午或下周三讀

2019-03-22 13:28

無兩岸諒解難受邀參加WHA 外交部：請秉持醫衛專業

2019-03-22 13:20

歐陽娜娜自稱「中國人」 蘇貞昌：諒解不得已的表態

2019-03-22 13:09

新版身分證不放國旗惹議 徐國勇：這不該是政治議題

2019-03-22 13:08

酒駕修法壓力大 民進黨內仍有不同意見

2019-03-22 12:37

「酒駕再犯致死」處死刑政府猶豫了？政院：研究中

2019-03-22 12:18

馬英九：酒駕致人於死應屬於「故意殺人」

2019-03-22 12:17

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 蘇貞昌：用性病比喻羞辱人

2019-03-22 12:14

酒駕修法壓力大 蘇嘉全召集協商拚下周二三讀

2019-03-22 12:14

黃偉哲：於情於理 身為台南人當然支持特赦阿扁

2019-03-22 12:09

陳吉仲：再有媒體說農委會養網軍 一定提告

2019-03-22 11:53

對WHO不發邀函給台灣的理由 衛福部不排除抗議

2019-03-22 11:33

立院決議「公教退休年資補償金」修正草案 退回程序委員

2019-03-22 11:31
看更多

熱門文章

國防部力挺超狂女軍官！她出櫃挺蔡砲歐陽

2019-03-22 18:33

解套！國民黨將徵召韓國瑜領表 4月中啟動初選

2019-03-23 00:01

韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

2019-03-22 15:17

結婚書約驚見柯文哲 網友提醒高嘉瑜：你代誌大條了！

2019-03-22 15:01

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

2019-03-22 16:52

與黃志祥、郭台銘碰面 黃竟也勸韓國瑜選總統

2019-03-22 17:43

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

2019-03-22 14:23

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

2019-03-22 15:49

柯文哲演講自曝公投反同婚但允上街 凸顯多元包容

2019-03-23 05:23

與港特首林鄭月娥見面 韓國瑜：盼更緊密交流

2019-03-22 14:00

說不丹人傻？韓國瑜：是比喻無憂無慮

2019-03-22 22:00

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 蘇貞昌：用性病比喻羞辱人

2019-03-22 12:14

民進黨初選狂喊團結 彭明敏：「連任優先」是無恥口號

2019-03-22 11:34

在香港遇到韓國瑜 郭台銘：很開心

2019-03-22 20:21

如果韓國瑜説考慮選總統 李佳芬：會叫他去洗衣服

2019-03-23 08:04

唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33

韓國瑜獲禮遇走特別通道 韓粉拿著國旗來回奔跑追逐

2019-03-22 12:53

韓國瑜是「百年難得奇才」？作家：非全然因政治才能

2019-03-22 10:21

綠立委直言賴清德將走完初選 喊話謝龍介「雞排準備好」！

2019-03-22 11:53

新加坡超市熱賣高雄水果 他大嘆：來星34年第一次看到國旗

2019-03-22 15:45

港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

2019-03-23 09:00

川普幕僚紛支持售台F-16 但台灣恐無法很快拿到

2019-03-22 14:58

韓國瑜參選總統？友人：他不想 但應有心理準備

2019-03-22 14:09

參選總統民調低？王金平：我是最強候選人

2019-03-22 18:04

談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

2019-03-22 10:49

立院決議「公教退休年資補償金」修正草案 退回程序委員

2019-03-22 11:31

韓國瑜還海洋局辦公室？王鴻薇打臉蔡英文花億元修官邸

2019-03-22 11:01

防民進黨分裂 苦苓幫蔡英文、賴清德出主意

2019-03-22 11:03

觀察站／藍徵召解套…韓被動出場 考驗才開始

2019-03-23 00:01

菊怕賴受傷不挺賴 林濁水：誰會讓他受那麼嚴重的傷？

2019-03-22 16:24

賴清德參選「四面賴神何為真？」沈富雄提4個論點

2019-03-22 12:33

歐陽娜娜自稱「中國人」 蘇貞昌：諒解不得已的表態

2019-03-22 13:09

蔡、賴出線該挺誰 唐湘龍：挺蔡英文是政治告別式

2019-03-22 11:46

2020當總統的條件 學者指韓國瑜這8字足以克敵

2019-03-22 11:41

韓國瑜的哆啦A夢 李佳芬的「次元袋」裡都裝些啥？

2019-03-23 08:00

港府要員接機 韓國瑜拱手回應港媒訪問

2019-03-22 12:27

韓國瑜晚餐會中聯辦主任 強調純粹情感交流、互相打氣

2019-03-22 22:38

新聞眼／對比馬、連…韓訪港「頂格」而行

2019-03-23 00:11

影／韓國瑜搭船夜遊香江 心情輕鬆

2019-03-22 21:06

葛來儀批「親美友中」空泛 柯文哲：她不代表所有美國人

2019-03-22 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top