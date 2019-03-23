小英、韓柯同時出訪外國 趙少康一句話分析3人高下

2019-03-23 09:38 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜出訪大陸。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲剛好都在3月底出訪，互別苗頭，但「韓流」不減，韓國瑜受歡迎的程度還是超乎大家想像，相較下小英和柯P就遜色許多，資深媒體人趙少康對此分析，因為小英是冷人、柯P是怪人，韓國瑜則是熱人，他的熱能感染旁人。

蔡英文總統21日展開8天7夜的「海洋民主之旅」出訪友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島、柯文哲19日出訪美國，跑了紐約、華盛頓及北市的姐妹市亞特蘭大，而韓國瑜則是昨天22日出發，訪大陸南方四城市，強調為經濟之旅，要替高雄打拚經濟，創下熱門政治人物同時出訪的紀錄，而韓國瑜到港第一站就簽訂農漁產品合約，更與香港商界簽下共八個合作備忘錄，總金額達新台幣26.71億多元，成果豐碩。

趙少康則在主持的政論節目上表示，韓國瑜出訪就造成這麼熱烈的歡迎，去美國也應該不會遭怠慢，比較同時出訪的三位政治人物，韓國瑜就是一個「熱人」、蔡英文就是「冷人」、柯文哲就是「怪人」，「你自己要有熱情，別人才有熱情」，韓國瑜就是因為熱，才能感染身旁的人。網友也對此表示，「同一天，空心菜去帛琉撒錢。韓國瑜去香港賺了26億多」、「真的！韓出去賺鈔票、蔡出去撒鈔票、柯出去拿門票」。

台北市長柯文哲訪美最後一站抵達波士頓。圖／北市府提供 分享 facebook