海巡戰力首輸出 陳國恩：台灣海巡硬實力

2019-03-22 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統訪問友邦帛琉，台帛簽署「海巡合作協定」，並宣布援贈國造海巡艇。海巡署長陳國恩今晚在臉書發文表示，年底我國致贈帛琉的多功能艇完工後，海巡將派員至友邦進行技術傳授，協助提升海域的執法能量，「讓世界看台灣海巡勇於破浪的硬實力！」

跟隨蔡總統出訪的陳國恩在CGA署長室粉絲專頁貼文表示：今天，我們跟帛琉簽署了「海巡合作協定」。先前處理穩鵬號案件的經驗告訴我們，多一個朋友，就多一份力量。為此，我非常樂見雙方未來能在人員訓練、海難救助、漁業執法以及其他的海洋事務，能更多的合作交流。這次跟隨總統出訪，是交流，更是學習。

陳國恩貼文表示：說起海洋保育態度，帛琉當局的堅定，讓人佩服。從逐年規劃的海洋政策來看，劃設海洋保育區、限制漁撈作業，到禁止觀光客塗抹對珊瑚有害的防曬乳等等，每一個細項都是有計畫性的在推動。海洋保育的永續，有眾多的公部門一起投入，這點十分值得我們學習。