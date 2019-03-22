葛來儀批「親美友中」空泛 柯Ｐ：她不代表所有美國人

2019-03-22 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



目前人在美國參訪的台北市長柯文哲，日前才剛結束華府行程來到波士頓，今天(美國時間22日)參加波士頓生技產業論壇，中午還將和哈佛大學費正清研究中心的學者座談，由於高雄市長韓國瑜也獲費正清研究中心邀請，預計4月要訪美，兩人一前一後和同一個研究中心對談，也引發外界高度關注。

對此，柯文哲表示，學術研究本來就是對這種有興趣，外界不要把它想得太嚴肅。

至於今天中午要談些什麼？柯文哲並未正面回應，僅說，大部分的情況下還是「多聽少說」，這才是種交流，不是你來這裡講你有什麼想法，而是應該要聽聽他們的想法。

實際上，柯文哲此趟美國行，先後訪問過多個智庫，和多位學者對談，其中包括美國在台協會台北辦事處前處長包道格(Douglas H. Paal)、美國戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)等人。

不過對於柯文哲的表現，不少美國學者都持保留態度。包道格接受媒體採訪時，直言如果柯文哲要成為總統候選人，必然要提出更實質的兩岸政策；葛來儀則是質疑，柯文哲雖然提出「親美友中」，不過美方會更想知道細節，所謂的「友中」是和平條約？ 接受九二共識？簡單地說兩岸一家親？

對此，柯文哲表示，其實兩岸政策也沒有辦法完全講清楚，尤其是一個小時無法講到這麼多，只是表達態度，可以做的就先做，「我覺得態度還是很重要」。

對於葛來儀質疑「親美友中」美國人不懂，兩岸政策沒有說清楚，柯文哲說「我想她也不代表所有美國人」，更何況坦白講，條約本身不重要，因為歷史上太多合約簽一簽，卻沒有實踐過。