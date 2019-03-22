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世衛表態不發邀請美、英聲援我 外交部：德不孤必有鄰

2019-03-22 20:23聯合報 記者黃國樑╱即時報導

媒體報導「世界衛生組織」秘書處官員（WHO）稱「沒有兩岸諒解」即不會核發邀請函予臺灣，引發美國在台協會及英國在台辦事處今天都公開表示支持台灣以觀察員身分出席今年5月第72屆世界衛生大會（WHA)，外交部晚間表示誠摯感謝。

對於世衛秘書處的回函給我國內媒體，稱沒有兩岸諒解就不會核發邀請函給台灣，外交部稍早表示，外交部已電請駐日內瓦辦事處向世界衛生組織秘書處進行瞭解，並表達關切及不滿，並促請WHO秉持醫衛專業，邀我續以觀察員身分出席今年WHA。

外交部說，推動參與WHO是政府從未間斷的重點工作，亦為國人共同期盼。中國無權代表台灣，只有在臺灣經民主程序選出的政府，才能代表2,300萬人民，並為其等的健康負起責任。

外交部表示，近年來我以專業、務實、有貢獻原則參與WHA的正面訴求已獲得國際社會普遍肯定，除了友邦及美、日等理念相近國家外，亦有越來越多國家聲援我國。外交部將協同衛福部及民間團體，善用此一不斷強化的動能，持續積極爭取受邀以觀察員身分出席WHA。

而對於美、英表態支持我出席今年世衛大會，外交部表示，外交部深信「德不孤，必有鄰」，臺灣堅持以價值為基礎的外交政策，同時秉持「專業、務實、有貢獻」的原則推動國際參與，已經獲得許多理念相近國家的認同。美國及英國公開予我聲援，就是明確例證，也令人深受鼓舞。

外交部強調，國際友我的動能持續增加中，希望未來能有越來越多的國家發揮道德勇氣，公開予我聲援。外交部再度呼籲WHO秉持醫衛專業，正視國際社會支持臺灣與會的聲音，不再受中國政府無理要脅，儘速邀我出席本年的WHA。

美國在台協會及英國在台辦事處今天都公開表示，支持台灣以觀察員身分出席今年5月第7...
美國在台協會及英國在台辦事處今天都公開表示，支持台灣以觀察員身分出席今年5月第72屆世界衛生大會（WHA)，外交部晚間表示誠摯感謝。 新華社
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外交部WHAWHO
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