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朱立倫：國民黨重返執政 WHA都要、也都會參加

2019-03-22 18:45聯合報 記者王寓中╱即時報導

今年的世界衛生大會（WHA）台灣可能又收不到邀函。新北市前市長長朱立倫今天說，執政當局應想辦法克服所有困難，他相信、也有信心，2020國民黨若重返執政，「不只WHA．所有民眾關心的國際組織，我們都要、也都會參加。」

2019年WHA預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行。蘋果日報報導，台灣自2017年來已連續2年沒收到WHA邀函，在中國持續施壓之下，今年可能3度被拒發。世界衛生組織（WHO）發言人以電子郵件回應採訪時表示，今年如果沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得WHA入場券。

朱立倫下午受訪時對此表示，台灣民眾的權益不應受到任何影響．不管是WHA、ICAO（國際民航組織）、國際氣候變遷組織等，所有重要的民生組織，我們都應該參加，作為政府的執政當局，應該要想辦法克服所有困難。

朱立倫強調，而過程中兩岸關係的穩定、和平，以及取得大家的共識，非常重要，這也是過去國民黨執政時，都可以達到這樣的目標，他相信、也有信心，「2020國民黨重返執政後，不只WHA．所有民眾關心的國際組織我們都要也都會參加。」

朱立倫今天下午參訪協眾國際瓷林精品，針對今年的世界衛生大會（WHA）台灣可能又收...
朱立倫今天下午參訪協眾國際瓷林精品，針對今年的世界衛生大會（WHA）台灣可能又收不到邀函，朱立倫表示，他相信、也有信心，2020國民黨若重返執政，「不只WHA．所有民眾關心的國際組織，我們都要、也都會參加。」圖／朱立倫辦公室提供
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WHA朱立倫國民黨
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