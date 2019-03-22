台灣遭拒世衛大會歸責蔡政府 民進黨批國民黨角色錯亂

2019-03-22 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



國民黨立委費鴻泰將世界衛生大會排拒台灣參加胡亂推責於蔡英文總統，民進黨發言人周江杰表示，國民黨不敢批評中國的打壓，卻反過來幫腔北京攻擊台灣政府捍衛主權。 歐新社 分享 facebook

對於國民黨立委費鴻泰將世界衛生大會（WHA）排拒台灣參加胡亂推責於蔡英文總統，民進黨發言人周江杰表示，國民黨不敢批評中國的打壓，卻反過來幫腔北京攻擊台灣政府捍衛主權，根本是角色錯亂、為中國助攻。國民黨如此行徑，只會助長加害者的氣焰，繼續打壓台灣的國際參與，不僅傷害台灣主權及尊嚴，也嚴重打擊台灣外交人員士氣。

周江杰指出，台灣無法參與世界衛生大會等國際組織會議，原因是什麼，大家都很清楚，就是中國惡意阻擾所導致。中國不斷以「一中原則」打壓台灣的國際參與，甚至是以鬧場的方式阻擾活動的進行，這些行為在在顯示，中國為遂行強權行為，完全無視台灣人民利益與心聲，而國民黨不但沒有譴責這樣的加害者行為，反而指責被打壓的台灣，難道為了維護國家主權及尊嚴錯了嗎？難道台灣沒有卑躬屈膝地接受「一中原則」錯了嗎？

周江杰也表示，馬英九執政時期，以傷害國家尊嚴、犧牲台灣主權，向中國低頭，換取在世界衛生組織表面的參與，但事實上，台灣得到了什麼呢？大家還記得2009年H1N1新流感疫情發生時，世界衛生組織將台灣H1N1新流感病例列在中國的統計項目下，把台灣矮化為中國的地方。2013年中國隱匿H7N9禽流感疫情，甚至拒絕交出病毒樣本，作為疫苗研發，造成全球防疫漏洞。健康是普世價值，也是基本人權，中國一直以「一中原則」阻礙台灣參與世界衛生組織，歷史事實呈現，真正傷害台灣人健康的是中國，是中國在「用意識形態傷害台灣」。

周江杰指出，國民黨主張「九二共識、一中各表」被中國無情地打臉，國民黨也不敢對北京吭一聲，又是回過頭來罵民進黨出氣，然後再繼續謀求跟中國簽署投降式的和平協議。不向北京抗議，只會回頭牽拖民進黨，就是國民黨的慣性手段。費鴻泰把無法參與WHA歸罪台灣政府，也就只是「爸爸不敢挺娜娜」戲碼的一再演出。這樣的政黨，台灣人民無法信任、無法期待。