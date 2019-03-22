台灣遭拒世衛大會歸責蔡政府 民進黨批國民黨角色錯亂
對於國民黨立委費鴻泰將世界衛生大會（WHA）排拒台灣參加胡亂推責於蔡英文總統，民進黨發言人周江杰表示，國民黨不敢批評中國的打壓，卻反過來幫腔北京攻擊台灣政府捍衛主權，根本是角色錯亂、為中國助攻。國民黨如此行徑，只會助長加害者的氣焰，繼續打壓台灣的國際參與，不僅傷害台灣主權及尊嚴，也嚴重打擊台灣外交人員士氣。
周江杰指出，台灣無法參與世界衛生大會等國際組織會議，原因是什麼，大家都很清楚，就是中國惡意阻擾所導致。中國不斷以「一中原則」打壓台灣的國際參與，甚至是以鬧場的方式阻擾活動的進行，這些行為在在顯示，中國為遂行強權行為，完全無視台灣人民利益與心聲，而國民黨不但沒有譴責這樣的加害者行為，反而指責被打壓的台灣，難道為了維護國家主權及尊嚴錯了嗎？難道台灣沒有卑躬屈膝地接受「一中原則」錯了嗎？
周江杰也表示，馬英九執政時期，以傷害國家尊嚴、犧牲台灣主權，向中國低頭，換取在世界衛生組織表面的參與，但事實上，台灣得到了什麼呢？大家還記得2009年H1N1新流感疫情發生時，世界衛生組織將台灣H1N1新流感病例列在中國的統計項目下，把台灣矮化為中國的地方。2013年中國隱匿H7N9禽流感疫情，甚至拒絕交出病毒樣本，作為疫苗研發，造成全球防疫漏洞。健康是普世價值，也是基本人權，中國一直以「一中原則」阻礙台灣參與世界衛生組織，歷史事實呈現，真正傷害台灣人健康的是中國，是中國在「用意識形態傷害台灣」。
周江杰指出，國民黨主張「九二共識、一中各表」被中國無情地打臉，國民黨也不敢對北京吭一聲，又是回過頭來罵民進黨出氣，然後再繼續謀求跟中國簽署投降式的和平協議。不向北京抗議，只會回頭牽拖民進黨，就是國民黨的慣性手段。費鴻泰把無法參與WHA歸罪台灣政府，也就只是「爸爸不敢挺娜娜」戲碼的一再演出。這樣的政黨，台灣人民無法信任、無法期待。
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