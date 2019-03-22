唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪港簽下農漁蔬果等產品大單，接著和信和集團主席黃志祥、鴻海董事長郭台銘參訪信和的物業中環，郭台銘努力促銷高雄農產品，稍早也在臉書發表他對農業發展的看法，認為台灣農產品唯快不破，六流加六快才能發大財。

郭台銘對高雄農產品特別照顧，日前採購首批600箱燕巢芭，21日晚間在臉書發文，表示結算後賺到新台幣15萬元，決定要全部退還給燕巢農民鄉親，今天韓國瑜赴港取訂單，簽約的會場並未見郭台銘，但稍後韓國瑜和信和集團主席黃志祥參訪信和的物業中環，郭台銘趕到會合。

今天傍晚，郭台銘在臉書大談農業，認為台灣農產品唯快不破，六流加六快才能發大財；郭台銘指出，農友們很古意，把芭樂真的種得很好，好多同仁吃了都問下一批貨什麽時候到。

郭台銘，台灣農產品唯快不破，農業升級要六快，分別是快檢驗、快出貨、快物流、快到貨、快銷售、快回饋，鴻海集團有六流，訊流、技術流、金流、人流、物流、過程流，六流加六快才能發大財。