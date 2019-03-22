【重磅快評】賴清德開打！驚見蔡英文原來是不同量級

2019-03-22 17:46 聯合報 主筆室



總統蔡英文昨天趕在出訪前辦妥民進黨總統初選，正式接受和前閣揆賴清德的挑戰，針對賴清德宣稱總統出訪期間要暫停所有公開行程，蔡表示「其實不太需要」，果然，雙方陣營都沒在客氣，賴昨晚就發動臉書急攻，今天獨派大老、子弟兵接續火力，蔡遠在南太平洋也以空戰回擊，戰線集中在蔡提出當總統的第一個條件上。

蔡英文對賴清德的挑戰，顯然早有準備，包括出訪友邦、成立LINE群組及提出當總統的三個條件，事先部署妥當，就等賴清德跳下來對陣，登記初選後，正可以好好展現她是如何符合要當總統的第一個條件，也難怪她對於賴稱要暫停所有公開行程一點也沒有興趣。

回頭看看蔡英文提出的第一個條件，她指台灣面對來自中國威脅，必須要強化國際連結，共同捍衛民主價值和區域穩定和平。那麼，出訪南太平洋友邦不正是最好的展現嗎？她以實際行動來凸顯長處，也正是點出賴清德的不足，很難說她沒有佔到主場優勢。

而賴清德呢？他見蔡英文對他的好意不領情，昨晚就上臉書發動攻勢，用288個字說明他是什麼樣的務實台獨工作者，他說他的務實反映在三個方向：第一，台灣已經主權獨立的國家，不必另外宣布獨立。第二，台灣前途由人民決定，那怕是總統也不能干預。第三，當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

只是，賴提了三點，其中兩點根本就不必做什麼，賴說自己是務實的台獨工作者，教人不解他到底要工作什麼？和蔡英文實際出訪一比，他馬上就被比下來；更別說，蔡英文的臉書、LINE群組及 YouTube頻道至少264萬粉絲（或訂閱者），賴清德只有臉書粉絲70萬人，兩人明顯是兩個不同量級。

當然，賴的能耐也非僅僅如此，當初對蔡英文逼宮的獨派大老吳澧培及彭明敏也發動助攻，透露賴清德賴說絕不會擔任蔡的副手，並痛斥民進黨初選狂喊「協調」、「團結」，脫不了「鞏固領導中心」的心態，「連任優先」更是無恥口號，民主世界絕無僅有；只可惜，兩老的音量出不了深綠同溫層，對賴有多少助益，還要打問號。