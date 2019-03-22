蘇揆說陸「不自由」 何啟聖：清算軍公教是自由國度？

對於星二代歐陽娜娜在大陸發展演藝事業，透過微博聲明「身為中國人驕傲」，行政院長蘇貞昌今將其解釋為「不得已的表態」還呼籲團結對抗「不自由的併吞力量」。對此，前主播何啟聖在臉書發文反問：「但成立個東廠，清算別的政黨；以年金改革之名，清算軍公教退休人員，違法強奪原屬個人財產的退休金；以課綱修訂，抹煞、扭曲歷史，進行思想洗腦；收買職業學生，在校園中吸收學生。這些法西斯、專制獨裁的作法，是在一個自由國度裡應該出現的嗎？」

以下是何啟聖的臉書內容：

我們本來就是身在台灣的中國人啊！所以，我是中華民國人，我也是台灣人，當然也是中國人，但我不是中華人民共和國人嘛！所以，蔣經國說的好，我們是台灣人、也是中國人，沒有衝突啊！

什麼時候出生在台灣的中國人，忘了自己是炎黃子孫！

什麼時候我們要以做為中國人為恥！

蘇貞昌把這事，說成在『不自由』國家裡發生的事，要理解、體諒。台灣較之大陸，當然相對自由，但成立個東廠，清算別的政黨。以年金改革之名，清算軍公教退休人員，違法強奪原屬個人財產的退休金。以課綱修訂，抹煞、扭曲歷史，進行思想洗腦。收買職業學生，在校園中吸收學生。這些法西斯、專制獨裁的作法，是在一個自由國度裡應該出現的嗎？

說自己是中國人的，何止歐陽娜娜，包括羅志祥、周杰倫、吳宗憲及全球知名大導演李安。不是說自己是中國人的都愛錢。

是不是說自己是中國人的台灣藝人，都活該要受到網路霸凌？『兩岸一家親』，講的就是兩岸都是中國人，因為，內戰而分隔兩地，又因為實力原則，讓中華人民共和國取得了在聯合國『中國』的代表席位，難道這就成了『我們不是中國人』的理由嗎？

一句話總結，湖北武昌起義，創建中華民國；八年浴血抗戰，將日寇驅離中國，讓台灣回歸祖國；這些發生在『大陸地區』要人命的歷史史實，還要說，台灣人不是中國人，給我一個合理的解釋！請允許我有做為炎黃子孫光榮驕傲的自由，好嗎？」