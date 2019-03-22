國民黨指控總統官邸花上億整修 府：馬時代編列及通過

2019-03-22 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對台北市議員王鴻薇指控，總統官邸花費上億元整修，馬政府時期編列的預算是包括總統府及總統寓所的維護修繕等經費，金額共計1億237萬6千元。 聯合報系資料照 分享 facebook

針對台北市議員王鴻薇指控，總統官邸花費上億元整修，及國民黨發言人洪孟楷所說的，蔡英文總統上任後，總統府長官辦公室牆面壁紙更新花費九十四萬元，總統府發言人張惇涵澄清，馬政府時期編列的預算是包括總統府及總統寓所的維護修繕等經費，金額共計一億二三七萬六千元。

張惇涵說，王鴻薇所說皆為不實指控，呼籲王鴻薇勿散佈謠言，做假新聞幫兇，為自己選立委造勢，國民黨指控也非事實，即使想轉移高雄市長韓國瑜的海洋局爭議的焦點，也無法模糊這個事實。

至於國民黨發言人洪孟楷所說的，蔡總統上任後，總統府「長官」辦公室牆面壁紙更新花費九十四萬元，張惇涵說，該項預算也是在馬政府時期即已編列，而且編列預算實際上是一八０萬元，而所謂的長官是指總統府秘書長及兩位副秘書長，當時的總統府秘書長是曾永權，兩位總統府副秘書長是熊光華、蕭旭岑。張惇涵也說，更別忘了，三讀通過一０五年度中央政府總預算時的立法院，國民黨是多數席次，想轉移韓市長海洋局的焦點，也無法模糊這個事實。

張惇涵表示，王鴻薇的說法是二０一五年的舊聞，也是不實的舊聞，當時蔡總統也尚未就任。有關總統府及總統寓所維護修繕等經費，是在馬英九政府時期編列，共一億二三七萬六千元，為第十四任總統副總統辦公區域、寓所及總統府房屋建築養護等，其預算金額及科目內容，在一０五年度中央政府總預算相關資料中均可查詢。

張惇涵說，蔡總統寓所修繕費用為九九三萬元，與二千年前總統陳水扁的九八七萬元、二００八年馬政府時期的八五四萬元差距不大，當時經費主要亦支用於有關安全的建物結構整修、防水等。

張惇涵表示，王議員身為民意代表，問政應該根據事實，很遺憾王議員引用錯誤、而且是還舊的網路謠言，一方面為個人造勢、替韓市長的海洋局轉移焦點，特別在全民厭惡假消息的當下，更顯不足取，也期盼大家不要再將網路假消息以訛傳訛。