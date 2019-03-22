榮民榮眷基金會調高補助、獎學金 讀大學最高一萬二

2019-03-22 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



榮民榮眷基金會董事長李文忠今(22)日宣布，該會董事會決定調增清寒榮民子女就學補助與獎學金金額；同時通過國外求學「菁英圓夢」計畫，每年將提供7名赴國外求學的清寒榮民子弟40到50萬元的一次性專案補助。

退輔會今天舉行記者會，副主委李文忠說，由於財團法人榮民榮眷基金會經營績效大幅提升，基金會今日上午召開董事會，決定將績效提升成果全數嘉惠榮民、榮眷，大幅調增清寒榮民子女就學補助及獎學金金額。

李文忠表示，他自前年9月接任該基金會董事長後，鼓勵基金會同仁採取各項創新與突破的做法，這兩年基金會經營績效大幅提升。

他表示，榮民榮眷基金會整體績效評估從105年未達80分，遭行政院評定為「待改進」，到106年度績效評估成績為98.14分，並奉行政院核評定成績為「優良」，當時立刻將榮民子女就學補助，從每學期2500元提高到5000元。

李文忠說，基金會去年在經營績效上，初評成績為100分 (實際為302分)。其中收入為591.82％(新台幣2億3700餘萬元)，是106年的7倍，往年的10倍，因此，基金會今天召開董事會決定，要將這些經營績效提升的成果，全數嘉惠到榮民、榮眷身上。