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影／酒駕重罰「誰在打假球」 朝野各說各話

2019-03-22 16:12聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

為回應外界對酒駕加重處罰的期待，立法院朝野黨團今天都提案將《道路交通管理處罰條例》修正草案列為討論事項第一案，但因法案版本太多，立法院長蘇嘉全宣布下午進行朝野協商。因為草案無法二讀，也被在野黨批評是在打假球。

時代力量立委黃國昌在協商前受訪時表示，今年二月朝野協商的時候他全程參與，當時的討論各黨團都有達成共識都有簽名，今天竟然還要協商，如果當時有問題，為什麼當時在現場與會的人都沒有提出來？

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這個版本有30幾個，只要沒有爭議的部份，在1月10號的時候黃國昌都有簽字，但2月21號黃國昌又反悔撤簽，這些有爭議的條文版本包括連坐、懲罰性賠償等問題，後來，在2月26號再次召開協商會議時，雖然黃國昌自己有簽，但國民黨當時並沒有來，有爭議的法案最後還是都保留。

國民黨立院黨團總召江啟臣則表示，國民黨的態度就是酒駕零容忍，法案該過的不要拖，有共識的條文應儘速通過，行政部門不宜再阻擋，應該給這些酒駕受害人有個交待。

由於各黨對酒駕罰責仍有歧見，針對人數占多數的執政黨遲遲無法通過法案，遭外界質疑根本就是在打假球，對此，蘇嘉全受訪時澄清表示，民進黨不會打假球，協商只要有共識，最快下午或下周二就可進行二三讀。

立法院長蘇嘉全宣布下午進行酒駕罰責的朝野協商。時代力量立委黃國昌在協商前受訪時表...
立法院長蘇嘉全宣布下午進行酒駕罰責的朝野協商。時代力量立委黃國昌在協商前受訪時表示，今年二月朝野協商各黨都有簽名，不懂為何今天還要再協商？記者杜建重／攝影
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國民黨立院黨團總召江啟臣則表示，國民黨的態度就是酒駕零容忍，法案該過的不要拖，有...
國民黨立院黨團總召江啟臣則表示，國民黨的態度就是酒駕零容忍，法案該過的不要拖，有共識的條文應儘速通過，行政部門不宜再阻擋。記者杜建重／攝影
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民進黨立院黨團總召柯建銘表示，在1月10號的時候黃國昌都有簽字，但2月21號黃國...
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，在1月10號的時候黃國昌都有簽字，但2月21號黃國昌又反悔撤簽。記者杜建重／攝影
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酒駕黃國昌國民黨
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