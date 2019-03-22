金門新科立委陳玉珍領當選證書 已加入國民黨團運作

2019-03-22 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門新科立委陳玉珍昨天宣誓就任，中選會今天蒞金頒發當選證書，恭賀其當選立委一職，陳玉珍表示，未來會針對金門的醫療與交通議題好好發揮；至於重返國民黨一事，她說，根本還沒收到國民黨的處分書，所以無法提出申覆，還是希望待在國民黨，與同僚們一起打拼。

中選會主祕莊國祥今天由台北抵金並在金門縣選委會主委張忠民、民政處長陳世保、縣選委會副主任吳世榮等人的陪同下，前往陳玉珍立委服務處，頒贈當選證書。

張忠民代表縣府表達恭賀之意，他說，陳玉珍以高票當選本屆的立委補選，陳玉珍長期深耕基層，以她的學經歷與機智，及其對金門的了解，一定能為金門爭取到需要的福利，他也相信陳玉珍會在立院發光發亮。

甫於21日就職的陳玉珍表示，因為有3任議員的經驗，所以對新身分很習慣，今天上午她也參加了院會的表決，以及國民黨團會議；此次她參加司法與法制委員會，這是一個相當專業的委員會，需要熟捻法條內容，而她的專業背景關係是很有幫助的。而她會選擇加入「司法與法制委員會」，有一個很重要的任務，就是年金改革的部分，此事她會與國民黨團站在一起。