呂秀蓮訪美接受專訪 宣揚台灣和平中立

2019-03-22 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 前副總統呂秀蓮今年3月5日提出「台灣和平中立公投」萬人連署書，期盼台灣和平中立。呂秀蓮今下午搭機飛往美國，預計在洛杉磯停留兩天，之後前往華府，參與參議院哈特辦公室與美國天主教大學合辦的「永久中立：和平、安全與正義的新典範」座談會，同時也將在華府「國家記者俱樂部」舉行記者會，向國際宣揚台灣和平中立，並將接受「美國之音」專訪，向中國轉播。

呂秀蓮辦公室今發新聞稿指出，預計先在洛杉磯停留兩天，與僑界和故舊歡敘，並有三場公開演講，然後續飛華府。在華府的重頭戲是在參議院哈特辦公大樓與華府的美國天主教大學合辦一場「永久中立：和平、安全與正義的新典範」座談會，與來自歐美各國的學者專家共同探討中立國的意義，前國防部長蔡明憲與呂前副總統將分別發表談話，宣示台灣和平中立的意義及台灣海峽中立化，並和與會學者進行對話。

呂秀蓮辦公室表示，他們也將在華府「國家記者俱樂部」舉行記者會，向國際宣布台灣即將展開和平中立公投的訊息，也將在「美國之音」接受專訪，現場向中國轉播。為表示對美國盟友的尊重，她跟蔡前部長還會拜會美國國會議員及智庫，希望爭取美國對台灣和平中立的諒解和支持，以便回台後積極推動公投連署。