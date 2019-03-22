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韓國瑜與香港特首林鄭月娥會面

2019-03-22 13:55聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國瑜等人到香港參訪，也希望能夠有滿滿收穫。

高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國...
高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國瑜等人到香港參訪，也希望能夠有滿滿收穫。圖／高雄市政府提供
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高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國...
高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國瑜等人到香港參訪，也希望能夠有滿滿收穫。圖／高雄市政府提供
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高雄市長韓國瑜今天中午與香港特首林鄭月娥會面，兩人相談約半小時，林鄭月娥歡迎韓國瑜等人到香港參訪，也希望能夠有滿滿收穫。圖／高雄市政府提供
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韓國瑜香港特首林鄭月娥
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