歐陽娜娜表態「身為中國人」 蘇貞昌：唱歌也被迫聲明

2019-03-22 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



星二代歐陽娜娜在大陸發展演藝事業，透過微博聲明「身為中國人驕傲」，行政院長蘇貞昌今天上午受訪說，應諒解不得已的表態，珍惜台灣得來不易的自由，他呼籲團結對抗「不自由的併吞力量」。

蘇貞昌說，這就是台灣最可貴，也是跟中國最不一樣的地方，自由跟不自由的最大差別，在自由的台灣，什麼想法都能說出來，如何不同都被社會包容，中國再有錢的商人都可以半夜不見，再漂亮的女星都可以消失被關好長時間。

他說，像歐陽娜娜才10幾歲的女孩，只是想唱歌表演，也要被迫發聲明，這就是到了不自由的國家，要有一點空間存活，只好這樣做，所以台灣人要珍惜跟中國最大不同，珍惜多少代台灣人努力才有自由，更要珍惜維護自由不易。

蘇貞昌說，自己從國民黨一黨獨大壓迫，也是不自由的年代，連「連續劇看一半都會被停掉」、「唱歌都會被禁歌」，打開民主大門走到今天，今天的自由得來不易，中國要掙開不自由的枷鎖，還要一段時間。