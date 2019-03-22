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新版身分證不放國旗引熱議 徐國勇：這不該是政治議題

2019-03-22 13:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

國發會與內政部研擬明年10月換發數位身分證，新版身分證是否要續留國旗樣式引熱議，內政部長徐國勇今天上午到台中市成功嶺主持替代役基礎訓練結訓典禮後受訪時說明，身分證是對內的證明文件，這也是為何兩蔣時代的身分證沒有國旗。他強調，他沒有排斥放國旗，也傾聽民意，一切都還沒有定案，這不應該是政治議題。

徐國勇說，很多國家的身分證上也沒有國旗，台灣的身分證有6個版本，在兩蔣時代的前4個版本身分證沒有國旗；一樣可以用其他取代，前4版本其中有一版本的浮水印是用國徵，另外也有的是浮水印用的是國家的地圖，也有的是象徵，澳洲是無尾熊，日本的富士山，也有用國花等，能夠用意象表達出來的都可以。

徐國勇指出，換發數位身分證尚未定案，他尊重民意也傾聽民意，有人認為要有國旗，也有人認為不要有國旗，他都聽到了，他認為，這不應該是政治議題。若用此當做政治議題，對身分證應該如何規定會失焦，身分證應該是以最小揭露，達到最大的身分證資安保護，減少個資洩漏的風險。

徐國勇說，身分證是對內的證明文件，對外是用護照，這也是為何兩蔣時代的身分證沒有國旗，把新版身分證是否要續留國旗樣式做為政治議題是不太好的。他再次強調，他沒有排斥放國旗，大家的意見他也都聽到了，事實上是尚未定案，版本還沒出來，他持續傾聽民意。

內政部長徐國勇認為指出，換發數位身分證尚未定案，民意他都聽到了，他認為，這不應該...
內政部長徐國勇認為指出，換發數位身分證尚未定案，民意他都聽到了，他認為，這不應該是政治議題。記者趙容萱／攝影
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身分證國旗徐國勇
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