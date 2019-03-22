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「酒駕再犯致死」處死刑政府猶豫了？政院：研究中

2019-03-22 12:18聯合報 記者賴于榛╱即時報導

為遏止酒駕，法務部日前提出修法方向，如再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑或死刑，但經行政院初次跨部會討論後，與會的學者專家質疑酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，未獲共識。據了解，政院正在等法務部研究各界意見後會再度召開跨部會會議，預計最快這2周就會討論。

台灣酒駕頻傳，民怨四起，法務部版2月底曾提出修法草案，建議酒駕致人於死，可處5年以上12年以下有期徒刑，酒駕致人重傷，可處3年以上10年以下有期徒刑；如再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑、死刑；再犯酒駕致人重傷，可處5年以上12年以下有期徒刑。

但行政院11日由政委羅秉成召開初次跨部會討論後，與會的學者專家質疑酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，且再犯基準不明，恐生執法爭議，會議並無共識或決議。據了解，這陣子羅秉成持續與專家、學者開會討論，但跨部會會議，仍在等法務部研究各界意見後，才會再度召開，預計最快這2周就會討論，「各種意見都在加速討論中。」

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時則表示，專家、民間的意見行政院都很在意，酒駕相關修法都還在積極討論中，雖然沒有設定完成期限，但會議與討論一直持續中，行政院腳步從來不曾慢下過。

另外，民進黨立委周春米因為擔心《道路交通管理處罰條例》加重罰則，一旦酒駕罰鍰加重到3至9萬元，吊扣駕照2年懲處恐怕過重，此發言招致網友洗版反彈。黨內人士則重申，重懲酒駕絕對是修法方向，但周春米有法律背景，非常理解法律相稱與比例原則，加上酒駕有很多樣態，所以有此一說，且各種樣態的刑罰或是行政罰，其實各地意見仍然紛雜，須謹慎討論。

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
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酒駕行政院死刑
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