「酒駕再犯致死」處死刑政府猶豫了？政院：研究中

2019-03-22 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為遏止酒駕，法務部日前提出修法方向，如再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑或死刑，但經行政院初次跨部會討論後，與會的學者專家質疑酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，未獲共識。據了解，政院正在等法務部研究各界意見後會再度召開跨部會會議，預計最快這2周就會討論。

台灣酒駕頻傳，民怨四起，法務部版2月底曾提出修法草案，建議酒駕致人於死，可處5年以上12年以下有期徒刑，酒駕致人重傷，可處3年以上10年以下有期徒刑；如再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑、死刑；再犯酒駕致人重傷，可處5年以上12年以下有期徒刑。

但行政院11日由政委羅秉成召開初次跨部會討論後，與會的學者專家質疑酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，且再犯基準不明，恐生執法爭議，會議並無共識或決議。據了解，這陣子羅秉成持續與專家、學者開會討論，但跨部會會議，仍在等法務部研究各界意見後，才會再度召開，預計最快這2周就會討論，「各種意見都在加速討論中。」

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時則表示，專家、民間的意見行政院都很在意，酒駕相關修法都還在積極討論中，雖然沒有設定完成期限，但會議與討論一直持續中，行政院腳步從來不曾慢下過。