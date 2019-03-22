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韓國瑜登陸拚經濟 徐國勇：韓市長應會堅守主權

2019-03-22 12:10聯合報 記者趙容萱╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天起出訪香港、澳門、深圳和廈門四城市，內政部長徐國勇今天上午到台中市成功嶺主持替代役第199梯及研發替代役第80梯基礎訓練結訓典禮後受訪，被問及高雄市長韓國瑜出訪的看法時說，韓國瑜的出訪只要能夠促進兩岸的交流，「樂觀其成」。台灣是主權獨立的國家，主權必須維護，必須平等、尊嚴，這是一定要做到的，這也是兩岸交流中，很重要、應有的態度與想法。他認為，高雄市長韓國瑜應該會堅守台灣是主權獨立的國家，這一點是沒有問題的。

內政部長徐國勇認為，高雄市長韓國瑜應該會堅守台灣是主權獨立的國家。記者趙容萱／攝...
內政部長徐國勇認為，高雄市長韓國瑜應該會堅守台灣是主權獨立的國家。記者趙容萱／攝影
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