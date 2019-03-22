陳吉仲：再有媒體說農委會養網軍 一定提告

2019-03-22 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



農會委主委陳吉仲今天上午到彰化縣芬園鄉視察荔枝及龍眼開花率偏差情形，針對近來農委會被指養網軍的事，強調如果再有特定媒體說農委會養網軍，農委會一定提告，農委會現在要捍衛的是全面反擊特定媒體及網路不實報導，影響到農民收入，並將農產品資訊維持好，讓價格回升，

今年暖冬效應加上1、2月乾旱無雨，彰化縣彰化市、芬園鄉黑葉荔枝、龍眼開花率偏低，經相關單位實地勘查，不開花率高達2到4成影響黑葉荔枝、龍眼產量，由於中部地區開花期較晚，彰化縣黑葉荔枝未納入3月初農委會公告農業天然災害救助地區與項目，荔枝農民向立委黃秀芳反映，黃秀芳今天邀請農委會主委陳吉仲實地到芬園鄉了解受災狀況。

陳吉仲說，經實地勘查後，認為符合現金救助標準，農委會已在上周將公告彰化縣黑葉荔枝、龍眼為農業天然災害救助地區與項目，可申請天然災害現金救助及低利貸款，公告日起至10日受災農民可到轄區公所，申請辦理現金救助。

其中，芬園鄉的荔枝種植面積就達500公頃，此次更是損失慘重。栽種陪同勘查的彰化縣副縣長洪榮章、芬園鄉長林世明、鄉農會總幹事黃翊愷、縣議員莊陞漢及多位農民代表等人，地到荔枝園勘查，洪榮章、林世明均要求農委會在受理現金補助時，能從簡、從速，以免影響果農權益。