賴清德提「台主」論 黃偉哲：未逾台灣前途決議文論述

2019-03-22 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



行政院前院長賴清德提「台主」論，重申自己是務實的台獨工作者，並表示蔡英文總統出訪期間，他會暫停選舉活動，對此，台南市長黃偉哲今受訪時給予賴清德高度肯定，稱讚「英德」是君子之爭。

蔡英文昨登記參加民進黨2020總統初選，拋參選總統三條件，總統不只是明星球員還要是好隊長，熟悉國際事務、不計毀譽承受壓力及攻擊、擔起責任團結理念相同的社會力量，「以我來看，答案就是蔡英文。」

賴清德也提出自己務實的3個方向，指台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。他認為，「台獨」是台灣已獨立的簡稱，不必用一句話，「台主」兩個字就可說清楚，「台」灣前途由人民自己做「主」，捍衛「台」灣民「主」。

賴清德指出，台灣前途由兩千三百萬人民決定，任何人都不能，那怕是總統，其他任何人都不能干預。台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。