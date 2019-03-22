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民進黨初選狂喊團結 彭明敏：「連任優先」是無恥口號

2019-03-22 11:34聯合報 記者林文義╱即時報導

兩岸政策協會昨公布民調，蔡英文總統、行政院前院長賴清德若整合成功，推出「蔡賴配」，支持度將躍居第一，領先韓國瑜與柯文哲，民進黨也一直充斥「協調」、「團結」的聲音，總統府前資政彭明敏投書指出，這一切證明民進黨所謂「民主」不過空言，脫不了「鞏固領導中心」的心態，「連任優先」是欲連任者純為自私而發明的無恥口號，民主世界絕無僅有。

彭明敏投書自由時報指出，賴清德突如其來說要選總統，震驚內外（其實他慎重考慮已久）。民進黨的反應好像突然出現叛將，手忙腳亂，大騷亂了發生恐慌。鳴聲逸起，「內鬥了」、「內亂了」、「內戰了」、「分裂了」，有人急喊「趕快溝通」、「趕快協調」、「要坐下來談了」（意指「搓湯圓了」）。

群臣焦慮不堪，急於表示忠誠，雖然個個已過中年，大人大在，卻像幼稚園生，台上整隊排列，每人手持紙板寫著肉麻口號，恬不知羞，得意照相宣傳，可笑可憐難看的醜態。蔡營始終畏戰，只想把賴「協調」掉，最新消息是賴清德「竟敢婉拒協調」，好像犯了大忌。所謂「協調」不過是要他接受「副」位罷了。賴如果接受，是出賣自己。

上述一切證明民進黨所謂「民主」不過空言，對於真實「民主」，一無所知，還脫不了「鞏固領導中心」的心態。蔣介石要違憲三任，動員各縣市議會決議「恭請連任」，風聞民進黨也要如法炮製。「連任優先」是欲連任者純為自私而發明的無恥口號，民主世界絕無僅有。

在民主國家，政黨內初選出現複數的總統候選人，是正常普通的事。曾親睹一政黨七、八個候選人初選，大家上台接受歡呼，大家笑咪咪，非常快樂。

民進黨初選僅有兩人，就有人害怕彼此競爭「殺得見血見骨，怎麼辦」，不知所云。

現在初選就大喊「團結」，文不對題。目前應該專心於初選，俟候選人決定後才喊「團結一致」，支持黨的正式候選人才對。現在狂喊「團結」者，在初選完成後在關鍵時刻，是否真會超越派系認真「團結」，才是一個考驗。

總統府前資政彭明敏投書指出，民進黨初選喊協調、團結，證明民進黨所謂「民主」不過空...
總統府前資政彭明敏投書指出，民進黨初選喊協調、團結，證明民進黨所謂「民主」不過空言。本報資料照片
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民進黨賴清德彭明敏
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