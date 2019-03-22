對WHO不發邀函給台灣的理由 衛福部不排除抗議

2019-03-22 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



總統蔡英文執政後，除中國對台關係極不友善外，台灣國際空間受中國打壓情形越演越烈。台灣已連續兩年未收到WHA（世界衛生大會）邀請函，而在中國持續施壓之下，今年恐三度缺席WHA。對此衛福部表示，將配合外交部做進一步瞭解，不排除會針對此發言提出抗議。

2019年WHA預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行。2009年台灣首度以觀察員身分獲邀出席WHA，邀請函以WHO秘書長具名，正本直接寄送主管的衛福機構首長。但從2017年開始，我方就沒有取得邀請函。

據了解，WHO（世界衛生組織）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆「蘋果日報」中郵件表示，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得WHA入場券。即表沒中國同意，台灣今年恐再度缺席WHA。

去年我國曾透過友邦發動在總務委員會及全會進行「二對二辯論」，但最後都遭否決、不列入議程。而各國支持台灣以觀察員身分參與WHA聲量越來越多，2017年美、澳等國家與14友邦等共18國，也曾直接或間接在大會發言中支持台灣。

對此衛福部表示，積極爭取參與世界衛生組織會議的立場及相關工作不會改變，也希望各國及民間團體的支持與協助。此外，也會配合外交部進一步瞭解，必要時會針對這樣的發言提出抗議。