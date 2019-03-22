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影／是否投入總統選舉？馬英九低調不回應

2019-03-22 11:27聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部長任內遇到的死刑案例，演講前面對是否投入總統選舉與黨內初選相關問題詢問，低調不回應。

前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部...
前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部長任內遇到的死刑案例，演講前面對是否投入總統選舉與黨內初選相關問題詢問，低調不回應。記者蘇健忠／攝影
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前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部...
前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部長任內遇到的死刑案例，演講前面對是否投入總統選舉與黨內初選相關問題詢問，低調不回應。記者蘇健忠／攝影
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前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部...
前總統馬英九上午以「從死刑存廢談司法改革」到東吳大學擔任講座教授演講，談在法務部長任內遇到的死刑案例，演講前面對是否投入總統選舉與黨內初選相關問題詢問，低調不回應。記者蘇健忠／攝影
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死刑東吳大學馬英九
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