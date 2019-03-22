馬英九談死刑存廢 指蔡英文執行1個「實在太少」

2019-03-22 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



前總統馬英九今天出席東吳大學嚴家淦法學講座，並以「從死刑存廢談司法改革」發表演說。馬英九表示，截至今年一月，全國還有41個死刑犯未執行「太多了」。蔡總統上任之後，三年只執行一個死刑，「實在太少了」。記者馮靖惠／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天出席東吳大學嚴家淦法學講座，並以「從死刑存廢談司法改革」發表演說。馬英九表示，截至今年1月，全國還有41個死刑犯未執行「太多了」。蔡總統上任之後，3年只執行一個死刑，「實在太少了」。

法務部擬對酒駕修法，最高可判處死刑。馬英九表示，最近台灣酒後駕車很嚴重，外界希望能把酒駕當做故意殺人處理。因為一般交通事故死亡，通常都是以非故意致人於死，在刑法裡當作是不確定的故意，就是間接故意。

馬英九表示，他很重視酒駕，酒駕是非常叫人難以忍受的事，一個酒駕發生，兩個家庭都毀了，尤其是有些警察在執法時被撞死了。馬認為，應該把酒駕致人於死當作是「故意殺人」。

馬英九上課前，先進行隨堂問答題。他問在場180位學生，「是否同意死刑可以嚇阻犯罪，例如酒後駕車？」有84人認為死刑不能嚇阻犯罪，有36票認為可以嚇阻。

他再問在場180位學生，「如果廢止死刑，是否會鼓勵犯罪，例如殺害幼童？」認為會鼓勵犯罪的只有10票，認為不會的106票。另外，「是否贊成廢除死刑？」有16票贊成廢除死刑，143票反對廢除死刑。

馬英九指出，英國廢死是最積極的，廢死歷程經過190年，法國廢死也花了超過190年。

馬英九提到王清峰當年當法務部長時，表態任內絕不會執行死刑，還以官位擔保，哽咽說「替他們（死刑犯）下地獄都甘心。」馬英九說，法務部長不執行死刑，「這非常嚴重」。

話鋒一轉，馬英九提到蔡英文總統，指蔡總統上任以來只執行一個死刑，過程中還有受刑人受不了，自己自殺了。