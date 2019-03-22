談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

2019-03-22 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



酒駕修法引發社會關注，民進黨立委周春米日前臉書發文，表示《道路交通管理處罰條例》希望加重罰則，未來若正式修法通過，酒駕罰鍰將加重到3至9萬元，吊扣駕照2年，擔心懲處過重。引發網友灌爆周臉書，留言數已經破萬。周春米今天表示，她終於明白，什麼叫做「用大砲打小鳥」；而代價是，我成了那隻小鳥。

周表示，政治的針鋒相對，她不太熟悉；但法律的論辯，不管曾為法官，身為律師、或是立法院司法委員會的一員，她都絕對稟於法理堅持、全方位地審慎而嚴謹的面對。因為，無論執法或立法，都會直接影響人民權益、生活、自由、甚至生命。

周表示，她在司法委員會質詢關於《刑法》酒駕致人於死的判刑問題，輿論普遍認為酒駕致死的罰則不夠重，但其實酒駕肇事致人於死罪的刑度已經過多次修法，在2013年6月就從1年以上7年以下加重為3年以上10年以下。然而，從去年168件酒駕肇事致死案件來看，法院的量刑有一定程度比例低於法定最低刑度，她提醒司法院，酒駕肇事致死是酒駕事件最嚴重的態樣，法院參酌各項因素所作出的個案判決，應避免與一般人民的想像有所落差，否則將加深民怨，更使酒駕肇事受害人及家屬傷痛難平。

至於酒駕致傷處罰，我國《刑法》針對過失傷害的處罰過輕，修正的相關草案已於今年3月7日審查完竣，將於3月26日繼續舉行協商，希望能儘速將酒駕肇事的配套修法完善化。

周提到，她也在總質詢時，提醒蘇院長及教育部，趕緊研究如何落實交通法治教育；因為，酒駕肇事之外，有更高比例的致死案件，是其他違規類型導致的。以上努力，都是為了從根本去解決、而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳的快速了事。