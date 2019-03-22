王義川接航空城董座 林佳龍傳簡訊「不能漏氣」

2019-03-22 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



台中市政府前交通局長王義川受桃園市長鄭文燦徵詢，接任桃園航空城股份有限公司董事長今天走馬上任，王是交通部長林佳龍子弟兵，北上進入桃市府團隊，被解讀為有林佳龍、鄭文燦派系和解意味；鄭文燦否認表示，爭取好人才是為團隊加分，不必過多政治聯想，王義川也說無派系考量，但笑說有接到林佳龍簡訊要他「不要漏氣」，自己也期許能加入航空城計畫推動，讓國家門戶大翻轉。

王義川是台大土木工程博士，過去在林佳龍台中市府團隊擔任交通局長，有一定行政歷練與工程專業，在林佳龍連任失利之後，曾競逐立委補選最後敗給國民黨對手沈智慧，經沈潛多月，王被桃園市長鄭文燦延攬至市府團隊，今天接任懸缺多月的桃園航空城公司董事長。

鄭文燦今表示，只要是觀察表現不錯的優秀人才都會徵詢，接任航空城董事長的王義川，他很早就認識，為台大土木博士出身，且交通建設與管理都很有經驗，「很接地氣、很專業有創意」，爭取好人才到桃園服務一定是加分，尤其航空城計畫即將開發，他便邀王義川擔任航空城董事長，過程不用太多政治聯想，且自己與林佳龍認識多年，其班底團隊都很熟悉。

王義川今天走馬上任，也在市府安排下與媒體認識交流；王一開口就說，加入「第一名」的市府團隊，其實很緊張，但今天看見媒體互動歡樂後，先鬆了一口氣，談到為何接任？王透露，與文燦市長認識很久，自己選立委時，鄭曾親自到台中幫忙輔選，也有了更深認識，前天與鄭文燦透過電話從九點多聊到凌晨一點多，溝通彼此觀念，並無提到任何派系考量。