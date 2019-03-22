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王義川接航空城董座 林佳龍傳簡訊「不能漏氣」

2019-03-22 10:43聯合報 記者張裕珍╱即時報導

台中市政府前交通局長王義川受桃園市長鄭文燦徵詢，接任桃園航空城股份有限公司董事長今天走馬上任，王是交通部長林佳龍子弟兵，北上進入桃市府團隊，被解讀為有林佳龍、鄭文燦派系和解意味；鄭文燦否認表示，爭取好人才是為團隊加分，不必過多政治聯想，王義川也說無派系考量，但笑說有接到林佳龍簡訊要他「不要漏氣」，自己也期許能加入航空城計畫推動，讓國家門戶大翻轉。

王義川是台大土木工程博士，過去在林佳龍台中市府團隊擔任交通局長，有一定行政歷練與工程專業，在林佳龍連任失利之後，曾競逐立委補選最後敗給國民黨對手沈智慧，經沈潛多月，王被桃園市長鄭文燦延攬至市府團隊，今天接任懸缺多月的桃園航空城公司董事長。

鄭文燦今表示，只要是觀察表現不錯的優秀人才都會徵詢，接任航空城董事長的王義川，他很早就認識，為台大土木博士出身，且交通建設與管理都很有經驗，「很接地氣、很專業有創意」，爭取好人才到桃園服務一定是加分，尤其航空城計畫即將開發，他便邀王義川擔任航空城董事長，過程不用太多政治聯想，且自己與林佳龍認識多年，其班底團隊都很熟悉。

王義川今天走馬上任，也在市府安排下與媒體認識交流；王一開口就說，加入「第一名」的市府團隊，其實很緊張，但今天看見媒體互動歡樂後，先鬆了一口氣，談到為何接任？王透露，與文燦市長認識很久，自己選立委時，鄭曾親自到台中幫忙輔選，也有了更深認識，前天與鄭文燦透過電話從九點多聊到凌晨一點多，溝通彼此觀念，並無提到任何派系考量。

「我會盡全力把航空城計畫往前推！」王義川也說，自己對相關計畫領域不陌生，尤其航空城案子推動九年，今年會有大進展，招商制度到明年將開始啟動，他接任後會持續原有計畫，並務求加速，為避免招商可能會有爭議，他也會要求招商制度建立要更為嚴謹。

台中市政府前交通局長王義川受桃園市長鄭文燦徵詢，接任桃園航空城股份有限公司董事長...
台中市政府前交通局長王義川受桃園市長鄭文燦徵詢，接任桃園航空城股份有限公司董事長今天走馬上任。記者張裕珍／攝影
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桃園市長鄭文燦說爭取好人才是為團隊加分，不必過多政治聯想。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說爭取好人才是為團隊加分，不必過多政治聯想。記者張裕珍／攝影
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桃園航空城股份有限公司董事長由台中市政府前交通局局長王義川（右）接任，桃園市政府...
桃園航空城股份有限公司董事長由台中市政府前交通局局長王義川（右）接任，桃園市政府研究發展考核委員會主任委員由律師吳君婷（中）接任，市府新聞處長詹賀舜（左）今天特地安排向媒體介紹兩人。記者張裕珍／攝影
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航空城王義川鄭文燦林佳龍
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