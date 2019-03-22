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孫大千：蔡英文參選三條件 不正好把自己臉打得很腫？

2019-03-22 08:39聯合報 記者林麗玉╱即時報導

蔡英文總統完成黨內初選登記，強調這是「不顧北京反對的選戰」，蔡也拋參選總統三條件，符合三條件答案「就是蔡英文。」國民黨前立委孫大千今天在臉書問，蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？他指蔡的三個條件，正好把自己的臉打得很腫。

孫大千說，蔡把自己說成是「不顧北京反對的人」，難道賴清德就是一個「北京不反對的人」嗎？

他指出，蔡提出參選總統的第一個條件：需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。孫認為，過去幾年來，除了看到蔡英文拼命的抱美國和日本的大腿之外，完全沒看到台灣在國際社會上獲得更大的空間和機會。台灣自願成為美國的小弟，還要花大錢買武器防身。台灣在日本政府面前總是矮一截，但是日本連CPTPP都不敢支持台灣加入。

另外第二個條件：做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽。孫提到，有沒有可能，這些壓力和攻擊都是因為走錯了方向，做錯了事情呢？而不計毁譽的結果，不就是一意孤行，錯上加錯嗎？

至於第三個條件：總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。孫大千反問，這句話是在諷刺賴清德嗎？他說，如果賴清德只是一個明星球員，那麼蔡英文在挽留他續任行政院院長時所說的讚美之詞，全部都是場面話嗎？所以，賴清德可以當一個好院長卻不是一個好隊長？

國民黨前立委孫大千今天在臉書問，蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？...
國民黨前立委孫大千今天在臉書問，蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？他指蔡的三個條件，正好把自己的臉打得很腫。圖／取自孫大千臉書
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蔡英文北京賴清德
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