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國民黨副發言人：不尊重生命權還要顧及酒駕者工作權？

2019-03-21 22:21聯合報 記者王寓中╱即時報導

民進黨立委周春米擔心酒駕吊扣駕照2年的罰則可能會影響交通不便城市民眾的生活和工作，「畢竟不能靠民粹意氣」。

國民黨副發言人蕭敬嚴今天晚上在臉書貼文質疑，酒駕的人都不尊重別人的生命權了，還要全民顧及酒駕者的工作權？！

蕭敬嚴表示，近來酒駕肇事、讓多少家庭破碎的新聞歷歷在目，已經讓我們每一個老百姓都悲憤不已，恨不得能夠讓這些酒駕的人消失在這世界上。

他表示，但周春米大立委卻還說得出「被吊扣駕照兩年，會影響到他的生活和工作」這種離譜的話，甚至還說這樣的修法是「民粹意氣」。真的是「你才民粹，你全家都民粹」，「我看周大立委根本就是恐龍立委！」

蕭敬嚴指出，酒駕重罰、重刑，已經是大部分民眾的共識，這與民粹何干？現在只是要修法把吊扣駕照從一年修為兩年，這樣就說會「影響酒駕者工作權」？那他請問周春米，誰來保障我們民眾的生命安全？誰來保障我們的生存權？

蕭敬嚴表示，酒駕的事件已經太多太多了，不知道有多少家庭因為這樣而破碎，我們每一個人真的都不希望再見到酒駕事件的發生。提高酒駕的刑責，只是法律上能夠做的最低標準而已，而且一定要做。因為我們真的都不想再看到任何因爲酒駕而造成的悲劇發生了。

針對民進黨立委周春米擔心酒駕吊扣駕照2年的罰則可能會影響交通不便城市民眾的生活和...
針對民進黨立委周春米擔心酒駕吊扣駕照2年的罰則可能會影響交通不便城市民眾的生活和工作，國民黨副發言人蕭敬嚴今天晚上在臉書貼文質疑，酒駕的人都不尊重別人的生命權了，還要全民顧及酒駕者的工作權？！圖╱取自蕭敬嚴臉書。
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酒駕工作駕照
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