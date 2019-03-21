TVBS民調：韓國瑜支持度領先賴清德、柯P、蔡英文

2019-03-21 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院前院長賴清德宣布參選總統，將與蔡英文總統在黨內初選對決，藍營勸進高雄市長韓國瑜聲浪更高。TVBS今天公布最新民調，調查結果顯示，在台北市柯文哲、韓國瑜，蔡英文三人競逐時，韓國瑜支持度為38%，領先柯文哲的28%一成，蔡英文支持度則為18%，落後柯文哲一成，落後韓國瑜二成。

民調顯示，而若民進黨是由賴清德參選，同樣與柯文哲、韓國瑜競逐時，韓國瑜仍以37%的支持度領先，賴清德支持度則為25%，與柯文哲的24%相當，綠營由賴清德參選，支持度雖較由蔡總統參選時高，但仍低於韓國瑜。

在政黨傾向方面，民進黨認同者有72%會支持賴清德，只有17%支持柯文哲；而國民黨認同者高達80%支持韓國瑜，僅12%支持柯文哲；中立選民有32%支持柯文哲，也有29%支持韓國瑜，支持賴清德比例較低，為16%。此一調查顯示，在藍、綠分別由韓國瑜、賴清德參選的情形下，藍綠選民歸隊程度較高。

另外，TVBS調查，國民黨若由朱立倫代表參選，不論民進黨是推派蔡英文或賴清德，柯文哲支持度都領先朱立倫及民進黨人選。朱立倫與蔡英文、柯文哲三人競逐時，朱立倫支持度為27%，領先蔡英文的19%，但落後柯文哲的33%。而若民進黨是由賴清德代表參選，在與朱立倫、柯文哲三人競逐時，朱立倫與賴清德支持度相當，皆為26%，但兩人也都小幅落後柯文哲的30%。

如果國民黨是由王金平參選，與蔡英文、柯文哲對決，TVBS民調顯示，王金平支持度為15%，落後蔡英文的19%，柯文哲則以39%的支持度領先兩人。而如果是王金平、賴清德、柯文哲對決的情況，柯文哲支持度為34%，同樣領先賴清德的26%，王金平的13%。

此一調查是TVBS民意調查中心於108年3月18日至20日晚間進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1276位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為261位，拒訪率為20.5%，最後成功訪問有效樣本1,015位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。