蔡英文完成領表 韓國瑜：民進黨不會分裂癒合力像妖怪

2019-03-21 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



總統蔡英文今天領表參加民進黨總統初選，外界看蔡英文將和賴清德直球對決，高雄市長韓國瑜今天下午說，民進黨自己內部會有機制，但是民進黨的統合力是非常強的，民進黨在黨內初選 不管如何的紛紛擾擾，「你會發現它像個妖怪，手臂砍掉，第二天民進黨就長出個手臂!腦袋砍掉，第二天民進黨就長個腦袋出來」。

韓國瑜說，有時你感覺到民進黨初選感覺廝殺到已經眼紅了，好像仇恨非常深了，而且好像永遠不可能癒合，但第二天，它又癒合了。

韓國瑜說，國民黨的人要非常警惕，民進黨不會分裂，在初選過程之後，選出一組人，他們很快就癒合了，再次強調「民進黨癒合力就像妖怪一樣，等著看吧!」

至於蔡英文今天說到要高雄市政府把總統南部辦公室還給海洋局，韓國瑜談起感想時，語氣有點酸。「謝謝蔡總統的關切」，韓國瑜說，如果她關心高雄市洋局局的同仁的話，那建議蔡總統不妨更關心高雄整個城市的發展。

韓國瑜接著連續發出五個問題，「我們高雄需要一個國際大機場，希望蔡總統聽得見」、「我們高雄需要創造一個自由經濟貿易區，讓高雄經濟脫胎換骨，希望蔡總統聽得見!」、「 高雄需要一個專屬的石化區，希望蔡總統聽得見」、「高雄財政 貧窮到全台的第一名，希望蔡總統聽得見!」，韓國瑜說，高雄還有各方面的建設急得不得了，還有小孩、老年人生活在空氣汙染非常嚴重的區塊，希望蔡總統聽得見。