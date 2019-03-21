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影／民調不看好 王金平「我對自己很有信心」

2019-03-21 18:09聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

立法院前院長王金平下午到台中參加台灣機械工業同業公會會員代表大會，面對記者詢問媒體做的民調偏低時，他私下也有做民調，對自己的選情很有信心；另外針對韓國瑜台獨比梅毒更可怕的說法，他也表示認同。因為台獨會引起戰爭，而社會大眾都希望兩岸能和平共處。

立法院前院長王金平表示，對自己的選情很有信心。記者黃仲裕／攝影
立法院前院長王金平表示，對自己的選情很有信心。記者黃仲裕／攝影
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