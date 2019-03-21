影／新科立委跑攤兼健身 從政拚腦不拚酒

2019-03-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨新科立委何志偉，自今年一月初立委補選勝出後，從台北市議會最年輕的市議員，搖身變為立法院最年輕的男立委。市議員出身的何志偉，勤跑基層，在地方與選民有深厚的感情與基礎，平時沒有時間運動上健身房的他，靠得就是與選民致意時，善用深蹲，訓練核心肌群和大腿肌肉，一方面讓選民感受更深誠意。