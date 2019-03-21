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王金平：兩岸和平 應該是所有候選人共同追求的

2019-03-21 18:01聯合報 記者黃寅╱即時報導

有意參選總統的立法委員王金平指出，台灣一定要能夠兩岸和平，這也是所有候選人應該追求的，而且若是沒有兩岸和平，在國家安全上會有所疑慮，而國家安全的範圍包括軍事國防、主權、科技、資訊等，範圍很廣。

王金平下午參加台灣機械工業同業公會會員大會前，有媒體問他韓國瑜說2020是中華民國保衛戰，他怎麼看？王金平說，這是韓國瑜的立論，記者可以訪問韓，但是台灣一定要能夠兩岸和平，這也是所有候選人應該追求的；兩岸若能和平，台灣發展的空間和機會都更大。

至於韓國瑜說「台獨比梅毒還可怕」王金平也說「他講的也沒有錯啦！」我們希望和平，台獨可能引來戰爭，道理就這麼簡單。

王金平也認為身分證上應該要有國旗，因為它代表持用人是中華民國國民；蔡政府若把身分證上的國旗拿掉，可能會有被認為是「去中化」的後遺症；身分證拿掉國旗不宜，應該還是要有國旗。

他說，想想在國外看到我們的國旗是多麼珍貴，看到國旗在國外飄揚，內心的感動和自己的尊嚴都能夠呈現出來；應該掛上去，至少代表我們中華民國。

對於記者問他目前參選總統的民調低，他則表示他自己也做民調，只是未對外公佈，對自己很有信心。

有意參選總統的立法委員王金平指出，台灣一定要能夠兩岸和平，這也是所有候選人應該追...
有意參選總統的立法委員王金平指出，台灣一定要能夠兩岸和平，這也是所有候選人應該追求的。
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