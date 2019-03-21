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聯合國研究：蔡英文任上 台灣為東亞最樂國

2019-03-21 18:04台灣醒報 記者邱慕天╱台北報導

台灣人究竟有沒有過得比從前更好？根據聯合國最新「幸福報告」（World Happiness Report），答案是肯定的！儘管仍然比不上幸福北歐，但綜合人民在2016至2018年間的幸福感指數，台灣的國際排名上升一名，到了25名，足以在亞洲自豪，「悲傷（負面心情）指數」更是全球最低。

芬蘭奪冠 台灣第25名

2019 全球最快樂國家排行榜出爐！聯合國「永續發展解決方案網路」（SDSN） 20 日公布 2019 世界幸福報告，芬蘭蟬聯156 個國家中最快樂的國家，領先丹麥、挪威、冰島、荷蘭、瑞士、瑞典，「台灣，中國省分」則排第 25名，在亞洲地區僅次於以色列（13）、阿聯酋（21），領先新加坡（34）、泰國（52）、南韓（54）、日本（58）、香港（76）、中國大陸（93）。

SDSN報告指出，這次的評比階段涵蓋2016至2018這3年，使用的綜合指標延續過往的購買力平價後的「人均收入」、世衛組織的「人均預期壽命」、來自蓋洛普世界民意調查的「社會支持度」（困難時是否有友誼網絡支持）、自由度、平均慈惠／慷慨度和腐敗程度、樂觀指數、悲傷指數等8項。

報告的排名顯示，台灣人的「悲傷（負面心情）指數」為全球最低（1），勝過新加坡（2），樂觀指數也排在全球第17位，表示人民生活並沒有大患，也還有不少小確幸可度日。至於慈惠／慷慨度、腐敗程度、社會支持度，台灣在全球排名都約在50名上下。

自由度破百 不如中國

值得注意的是，根據這份報告，台灣人引以為傲的「自由度」竟落在102位，在東亞大幅落後中國大陸，僅好過南韓（144），意味台灣和南韓雖有「政治上的表面自由」，但文化、經濟、社會階層缺乏流動，人民對創造自己想要生活的自由選擇性，反倒不如中國大陸（31）、新加坡（20）。

SDSN報告另外鎖定了跨越十年，比較各國及各地區自2005年至2008年與今日（2016至2018）的幸福指數差異。趨勢指出，南亞國家、漠南非洲地區的整體幸福感嚴重倒退。在單一國家方面，倒退幅度最大的分別是：委內瑞拉、敘利亞、博茨瓦納、印度、葉門。其他如希臘、西班牙、馬來西亞，也發生大倒退。

幸福指數影響投票意願

報告指出，全球的幸福指數在2011年之後幸福程度遭拖垮，倒數五國「扯後腿」的程度相當大，尤其是人口量體高達13億的印度，影響全球。統計發現，當人民幸福指數增長時，在民主國家人民的投票意向會增加，並且有利於執政黨的選情，表示肯定執政黨讓人民過得好。

透過SNSD的研究，國家也不再只有「收入」一種指數可以衡量社會不平等，而是將8種指數一同加權，得出類似「基尼係數」的「幸福不平等」。趨勢顯示，這十年之間亞洲、中東、非洲的「幸福不均」程度嚴重上升，隱藏著「溫拿（勝利組）」與「魯蛇（失敗組）」的社會撕裂。反之，歐美整體則大致將差異控制維持。

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