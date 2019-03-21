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郭秀珠發文諷「感謝阿扁牽教」 讓女兒知道政治黑暗

2019-03-21 17:18聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

向來與扁家關係交好的台南市前議員郭秀珠，今天以正式發文方式再度回應，針對前總統陳水扁在臉書直播指前台南市議員郭秀珠母女在選後所言不實，郭秀珠說，既然阿扁敢這麼講，她只請問一件事，請阿扁講清楚，因為現場有很多人都有聽到。2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合，阿扁有沒有痛罵新潮流？有沒有告訴他人，他會支持陳筱諭，不會挺郭國文？

郭秀珠表示，她是要用一個母親對愛女憐惜的角度，讓台灣人了解這場選舉的真相，最後是誰和民進黨聯手操作棄保？她不是要針對阿扁做什麼批判，相反的，她很感謝阿扁對陳筱諭的牽教（台語，教導之意），在她女兒踏上政治路前，幫女兒上了一課。也了解政治黑暗是怎麼一回事？

郭秀珠指出，陳筱諭從參選到選前，阿扁自始至終都在下指導棋，如今卻指她們母女不檢討自己，反而怪東怪西。但她要說，只要是她們家要選舉，扁媽來替她或女兒披綵帶，在麻豆人來看，都是在平常不過的人情義理，不是新鮮事。她不忍老人家壓力太大，所以尊重。但是，反倒是扁媽不來，連媒體都覺得奇怪，蔡英文總統來的時間這麼巧，也難怪外界議論，這有什麼好「翻口供」的？

郭秀珠說，她只想請阿扁說一下，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合上，「你有沒有當著眾人的面痛罵新潮流?有沒有講你只支持陳筱諭，不會挺郭國文？」在場有很多人，且阿扁之前開直播指新潮流想「整碗捧去」，但到最後卻說自己是黨員，不能不支持民進黨。

她要問阿扁，她女兒不知不覺變成阿扁跟賴清德談判的工具，利用年輕人來當勇哥的發聲筒、讓特赦議題成了有心人談判的籌碼，讓陳筱諭成了勇哥「王者歸來」的犧牲品。她站在一個母親的角度，相當痛心，才要說出真相，讓社會大眾出來評評理。

郭秀珠（右）提供去年十月她參選台南市議員，前總統陳水扁前來她的麻豆服務處拜訪合影...
郭秀珠（右）提供去年十月她參選台南市議員，前總統陳水扁前來她的麻豆服務處拜訪合影。圖／郭秀珠提供
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陳筱諭民進黨
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