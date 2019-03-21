提升營養午餐水準 立委盼立專法

2019-03-21 18:39 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



營養午餐制度漏洞多，讓家長與學童擔憂。民進黨立委蘇巧慧21日於立法院，就「學校營養午餐法草案」對教育部質詢時表示，台北與南投的學生，不該因城鄉差距，在營養午餐上有差別待遇，希望教育部可以透過專法設立，因地制宜提升各地營養午餐水準。

日、韓以國家規格看待

「學校營養午餐除了讓學生吃飽，對於他們的用餐禮儀、身心靈發展都有很大的影響。」蘇巧慧說，以日本的《學校給食法》為例，他們除了希望學童在學校可以吃得營養均衡外，也在營養師配置、中央廚房衛生管控等方面都有完善機制，「他們認為，吃飯會影響學童身心靈發展，是非常重要的。」

民進黨立委張廖萬堅表示，營養午餐之所以會常出現弊案或是食物中毒的問題，是因為在人力配置上非常緊繃，而廚工也無法領到合理的薪水。他以自己的選區為例，最近有國小正在設置新的中央廚房，結果裡面的廚工都是媽媽等級，「看得出來，她們是抱著服務的心態來的。」張廖萬堅說。

另外他也提到，學校營養師的配置方式也需要改變，現行規則是40個班以上的學校才配置一名營養師，但少子化影響下，許多偏鄉學校根本沒有辦法達成目標；許多營養師還身兼午餐秘書，需要處理其他雜物卻沒有薪資加給，造成營養師負擔過重，降低工作效率。

立專法 拉進城鄉差距

因此，蘇巧慧與張廖萬堅都呼籲，希望透過專法的設立，完善規劃營養師規劃與午餐費率問題。另外，可以透過在地廠商合作，因地制宜設置不同的午餐方案，或是開放家長與學童可以一起吃飯，增加家長信任感，提升家庭、學校間的互動。

對此，教育部長潘文忠表示，教育部也希望透過專法的設置，讓全國學生吃的健康、安心，也會朝向儘量供應當地食材，融入「在生活中學習」的精神邁進，讓學童的健康與飲食教育內涵可以有效結合。

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