影／蔡英文總統展開「海洋民主之旅」

2019-03-21 16:50 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



蔡英文總統21日下午搭乘中華航空公司專機啟程前往大洋洲友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，展開8天7夜「海洋民主之旅」訪問行程。登機前她發表談話表示，讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓台灣持續在世界舞台上發光發熱，都是總統必須要做的事情，她會全力以赴。

蔡英文總統結束在台北市的下任總統民進黨黨內初選登記後，直接驅車至桃園機場國賓門出訪，總統府秘書長陳菊、僑務委員會委員長吳新興、國安局局長彭勝竹、國安會副秘書長陳文政、外交部政務次長徐斯儉等官員，以及友邦駐華使節等在國賓門口送行。

蔡英文總統致詞時指出，這次出訪有3個主要任務，第1個任務是國際合作。海洋跟民主是我們跟這些友邦國家的共通點，農業、醫療、科技就是台灣的專長，對於永續發展議題的熟悉，以及對台灣參與國際組織跟活動的支持，這是友邦可以給我們的協助。

第2個任務是國際參與。這一次訪問帛琉、諾魯，會實地了解他們在全球永續發展議題上的努力跟貢獻，做為台灣的借鏡；而這次也受邀在馬紹爾群島舉辦的「太平洋婦女領袖會議」上發表演說，也會和與會的太平洋地區的領袖互動與交流。

蔡英文總統指出，第3個任務是要讓台灣的努力被看見。在天涯海角，無論在遙遠的地方，我們的外交官、技術人員、醫療人員、商人與來自各領域的台灣人，在太平洋島國的努力跟付出，

應該要讓我們國人更加的了解。

蔡英文總統最後強調，在面對大選年時，很多人都思考政局的發展，但是她不只是一個候選人，更是台灣的總統。能讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓台灣持續在世界舞台上發光發熱，都是身為總統必須要做的事情，她會全力以赴。