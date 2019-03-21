「可寄結婚證書給妳簽？」高嘉瑜回應簽過 粉絲心碎

2019-03-21 16:50 聯合新聞網 綜合報導



有網友留言，「可以寄結婚證書去給妳簽嗎？」高嘉瑜沒多想便直接回覆「這個簽過」，嚇到不少網友。圖／翻攝自高嘉瑜臉書 分享 facebook

台北市議員高嘉瑜由於漂亮的外型及平易近人的性格，深受支持者喜愛，在網路上被封為「港湖女神」。但高嘉瑜昨（20）日在臉書發文指出，有民眾連洗12張照片請她簽名，還附了回郵信封。有網友在該篇發文底下追問「可以寄結婚證書去給妳簽嗎？」釣來本人親自回覆「這個簽過」，讓粉絲們瞬間心碎了。

高嘉瑜20日在臉書上發文說，「其實我是沒有在送簽名照的，但有人自己洗了12張照片來要我簽名，還附回郵信封，請問該怎麼處理？」還用Hashtag特別在文末標註「#此風不可長」、「#母湯喔」。支持者們紛紛獻計，「可以回寄他一張翻白眼的」，還有人笑說「太多人愛也是一種煩惱」。

不過，令人眼睛為之一亮的是，有網友靈機一動留言，「可以寄結婚證書去給妳簽嗎？」高嘉瑜沒多想便直接回覆「這個簽過」，讓粉絲們瞬間捏了把冷汗。高嘉瑜隨後才趕緊補充自己是「見證人」，有人形容看到消息時的心情簡直像在洗三溫暖。

看完PO文後，許多網友們紛紛留言，「議員妳的PO文母湯喔，應該會助長這趨勢」、「所謂的選民服務…」、「馬上洗等身大海報」、「高招....甘拜下風了」、「又一位被政治耽擱的藝人...」。