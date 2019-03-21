內政部修市地重劃辦法 保障民眾財產權益

2019-03-21 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為強化正當行政程序、精進自辦市地重劃審核作業，內政部今部務會報通過「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」部分條文修正草案，主要增訂地方政府於審核修正自辦市地重劃計畫書時，應給予土地所有權人及利害關係人陳述意見的機會，以更進一步保障民眾財產權益。

內政部表示，市地重劃是有效促進土地利用的土地整體開發方式，重劃後可提供民眾完整生活機能及舒適環境，是公私互蒙其利的措施，並依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，可由地主自行組織重劃會辦理。

內政部地政司指出，為因應司法院釋字第739號解釋，符合正當行政程序，並保障土地所有權人參與重劃權益，以減少自辦市地重劃爭議，內政部在106年7月27日已大幅修正「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，自辦市地重劃作業程序已趨嚴謹。

地政司表示，這次修正主要考量對已核准實施之自辦市地重劃區，如因實際需要配合修正重劃計畫書時，因法無明確審議程序。而重劃計畫書修正程度輕重有別，為保障民眾權益，故明定對於已核准實施之自辦市地重劃區，直轄市或縣（市）主管機關受理重劃會申請修正重劃計畫書，應先通知及公告權利人，俾利其陳述意見；並應召開會議審議，審酌該等意見及有無召開聽證之必要，並依審議陳述意見或聽證之結果，作為計畫書修正准駁之依據。

地政司指出，另外，這次修正也明確規範自辦市地重劃區內自來水、電力、電訊及天然氣等各管線工程，由各該事業機構規畫設計，並以其出具之發票或繳費收據所載費用，計算工程費用，以劃分權責及明確計費。同時，也明定發起人申請成立籌備會應檢具地號清冊，以強化重劃審核作業，及理監事選任或補選時，應持有符合直轄市或縣（市）畸零地使用自治法規最小面積之規定。

內政部指出，「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。