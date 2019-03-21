林濁水：賴清德主張赦扁 自己應知道有傷

2019-03-21 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨新系大老林濁水今天接受黃光芹廣播專訪，對於賴清德參選2020，林濁水認為，賴清德應不會覺得自己穩上而參選，第一參選目標，應該是要穩住立委席次，否則2020台南立委席次，可能僅剩5席不到。另外對於特赦扁，林認為，賴這麼做也一定知道有傷，甚至在扁不認罪情況下，誰赦他誰倒楣，扁逼賴特赦，不鋪一個可以特赦的路，害死賴清德，也害死他自己。

林濁水表示，大家都覺得賴清德選得很突然，但他個人覺得「既突然、又不突然」，林說，賴清德硬梆梆，想什麼就講什麼、到上海還照樣講台獨，「民進黨有人這樣幹過嗎？」林表示，這次賴從不會參選又突然選，意外很合理；至於不意外的理由，則是因為賴清德的使命感超強，既然喊台獨，就要透明到底，這就是他追求的使命，要他遮掩「沒有這回事」。

林表示，民進黨這兩、三年，支持度一路下滑，就這一點看，賴的參選並不意外，但意外的是，為什麼要拖到這時候才參選？林認為，最關鍵應該就是316補選，對於賴清德參選時說「2020比2008嚴峻」，林提到，民進黨最慘的時候是2008年，當時民進黨管轄的人口數有六百七十多萬人，但現在卻只有六百二十多萬，局勢當然更嚴峻，以台南補選為例，2008年時，民進黨與國民黨得票數為六比四，民進黨還是贏20幾趴，不過這次只剩下贏2％，大家當然嚇壞了，賴才拚了命輔選。

林濁水提到，賴清德應該不會覺得自己穩上而參選，第一參選目標，應該是要穩住立委席次，希望能透過他的參選拚一拚，否則2020台南立委席次，可能僅剩5席不到。另外對於賴清德參選，非新系立委連署挺英，林濁水說，對於立委及陳菊會焦慮成這樣，讓他百思不得其解。立委憂心忡忡，不知憂心何來。