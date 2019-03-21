陳吉仲請假說要出國變下屏東 藍委覺得被騙了

2019-03-21 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立法院經濟委員會20日邀農委會主委陳吉仲出席備詢，陳吉仲原本請假說要出國，但臨時變卦跑到屏東幫農民賣鳳梨，藍委痛斥他不敢面對養網軍質詢，蓄意逃避監督，會議因此暫停半小時，在一陣急CALL之下，陳吉仲趕在下午現身，但也因此被立委修理得更慘。

農委會20日在屏東縣高樹鄉綠地生產合作社舉行鳳梨外銷破萬噸記者會，且全程直播，農委會主委陳吉仲特別南下宣布今年鳳梨外銷量可望突破3萬5千噸，農委會祭出外銷、內銷加工及行銷三箭要幫助農民。

陳吉仲還當場問合作社主席鳳梨的價錢，但合作社主席郭寶琳並未正面回答，陳吉仲只好自打圓場說「高屏鳳梨價格還是很好的」，今年的外銷量可望再攀高，現場還有農委會帶來多位網路小編現場直播記者會。

屏東記者會很熱鬧，但立法院經委會的立委們就很不高興了，原本邀請經濟部與農委會首長備詢，但陳吉仲上周就請假說要出國，結果，前一天下班前又變卦改去屏東出席鳳梨外銷平台記者會與遠洋漁業座談，另派副主委陳添壽赴立院代打。